Lo peor que le ha hecho El One a España

Voy a intentar hacer el resumen más escueto posible de lo que se desprende del sumario sobre la cloaca del PSOE que el juez Pedraz hizo público esta semana y del que Libertad Digital ya está desvelando abundantísima información. Lo esencial del asunto es que el Partido Socialista, cuyo líder es Pedro Sánchez, montó una organización criminal cuyo fin era boicotear aquellas causas judiciales que pudiesen perjudicar al Gobierno y, muy especialmente, a su presidente, que casualmente también es Pedro Sánchez.

La trama mafiosa recibió dinero del partido, mantenía reuniones en Ferraz, presumía de su ascendencia sobre la cúpula, se infiltró en Interior... Además, como ya sabíamos, se puso en marcha coincidiendo con los famosos, e infames, días de reflexión del hombre enamorado que Sánchez se tomó tras la imputación de su mujer. No sé qué piensan ustedes, pero, desde mi modesto punto de vista, quedan pocas dudas de quién es el One.

Para redondear todavía más la cosa, y sin entrar en los detalles más escabrosos y delictuosos, la jefa operativa del comando aseguraba que el One estaba encantado con su trabajo, es decir, que no sólo lo conocía sino que lo aprobaba.

Por supuesto, ahora nos saldrán con que no hay pruebas de nada, es la cantinela habitual y ya la hemos visto hasta después de una condena, pero el sumario tiene un nivel de detalle y una profundidad asombrosos: está claro que el juez y la UCO de la Guardia Civil saben con quién se están jugando los cuartos, aunque también es probable que parte del mérito, por así decirlo, esté en que Santos, Leire y demás amigachos entran en el Código Penal como elefante en cacharrería y se han dejado más pistas que Pulgarcito.

En cualquier caso, y no me cansaré de decirlo, una cosa son las responsabilidades penales, que ya veremos cómo se delimitan y a quién afectan, y otra las políticas. Yo creo firmemente que Pedro Sánchez es el impulsor de todos estos delitos de los que iba a ser el principal beneficiario, sin embargo, ya veremos si eso puede llegar a juzgarse y, en su caso, condenarse. Pero sin llegar a esa culpabilidad penal, todo esto ocurrió cuando él era el One, y ya fuese por haberlo impulsado, por haberlo tolerado o simplemente por no haberse enterado, el caso se saldaría con la dimisión en cualquier país civilizado.

En España, en cambio, no va a dimitir ni el Tato y, de hecho, ya casi ni pedimos dimisiones porque, total, ¿para qué? Yo creo que eso es lo peor que le ha hecho el One a este país: degradar ya no sólo las instituciones y la democracia, sino la sociedad entera, haber instaurado la inmoralidad como práctica habitual de la política y de todo lo relacionado con ella.