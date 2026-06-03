Una organización mafiosa al servicio del presidente del Gobierno

Muchos lectores recordarán cómo el prestigioso periódico británico The Times bautizó en junio del año pasado a Pedro Sánchez como "Don Teflón", en referencia al apodo con el que fue conocido el jefe de la familia mafiosa neoyorquina Gambino, John Gotti, por la habilidad que durante tanto tiempo tuvo para salir indemne de escándalos políticos y judiciales. Aunque ya entonces existían numerosas razones para que ese apodo dirigido al presidente del Gobierno español estuviese justificado —ya se habían abierto investigaciones contra sus ex "manos derechas" Santos Cerdán y Ábalos, así como contra su esposa y hermano—, todavía resulta mucho más acertado si se tiene presente el sumario de las cloacas del PSOE, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que gravita en torno a un gran atestado de la Guardia Civil, en el que se detalla el funcionamiento, ciertamente mafioso, de una trama que comenzó a operar, según los investigadores, en 2024 y que extendió su actividad a lo largo de 2025 con el objetivo de torpedear todas las investigaciones judiciales que afectaban al partido y muy concretamente al presidente y a su familia.

Según el juez, Santos Cerdán y Leire Díez eran "los dirigentes" de la trama, "el primero en un nivel superior y la segunda en un nivel ejecutivo". A ellos se sumaban "otras personas en función de las necesidades del grupo". Todo para llevar a cabo "actuaciones indiciariamente delictivas, cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego" en causas judiciales "con afectación al PSOE, y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".

De hecho, el juez señala que "lo que se pone de manifiesto en el análisis llevado a cabo es que Cerdán habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos...) de algunos de sus miembros".

Con todo, aún resulta más escandalosa la noticia de que el DAO de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas —máximo mando uniformado de la Benemérita y "número 2" del cuerpo tras la directora Mercedes González Fernández— habría dado orden a la UCO de "ponerse de perfil" ante las investigaciones que afectaban al Gobierno y a la familia de Pedro Sánchez, entre ellas la de su hermano David. Más aún, cuando también se ha sabido que Leire Díez usó su estrecha "amistad" con la directora de la Guardia Civil para investigar a agentes de la UCO.

A esta noticia, que salpica de lleno al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya sea por su responsabilidad política in eligendo e in vigilando, ya sea por complicidad del propio ministro con la trama delictiva, hay que sumar la de que el sumario desvela que Leire Díez presumía de su influencia sobre "El One del partido" y el "One del Gobierno", es decir, Pedro Sánchez. La presunta delincuente llegó incluso a asegurar en varias reuniones que "ella pondrá al nuevo DAO", es decir, al nuevo director adjunto operativo de la Guardia Civil, mano derecha de la directora general de la Guardia Civil.

En este mismo sentido, y en otro informe de la UCO incluido en el sumario, los investigadores resaltan una conversación entre Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, en la que esta le dice "Ayer le dijo El One —léase Pedro Sánchez— a S —léase Santos Cerdán— que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo", lo que viene también a implicar directamente al presidente del Gobierno en el conocimiento y en la dirección de las presuntas actividades ilícitas de Ferraz.

Si, a todo lo anterior, sumamos finalmente el hecho de que el sumario revela que la estructura del PSOE pagó 18.000 euros a Leire Díez y su socia por medio del digital Crónica Libre a cambio de obtener, e impedir que fueran publicados, los audios grabados en las "saunas" de Sabiniano Gómez, suegro del presidente del Gobierno, podemos entender que Pedro Sánchez no haya podido hacer otra cosa este miércoles que anunciar, a modo de maniobra de distracción, la futura presentación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2027.

Bien podrá el aparente "Don Teflón" de toda esta escandalosa trama delictiva empecinarse en agotar la legislatura, pero que no olvide que su antecesor en el apodo —el ya mencionado mafioso neoyorquino, John Gotti—, no por haber salido airoso de las causas judiciales que afectaron a su entorno más cercano, dejó de sentarse finalmente en el banquillo.