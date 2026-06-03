El Gobierno de Aragón realizará controles de edad a 93 menas ante posibles casos de engaño

El Gobierno de Aragón ha anunciado que realizará pruebas de determinación de edad a 93 menores migrantes no acompañados acogidos en la comunidad que, según el Ejecutivo autonómico, no han acreditado documentalmente su condición de menores de edad.

La medida afecta a parte de los 116 menores trasladados a Aragón desde el pasado otoño dentro de los mecanismos de reparto establecidos por el Estado. Según datos facilitados por el Departamento de Bienestar Social y Familia, únicamente 23 de ellos habrían presentado documentación considerada suficiente para acreditar su edad.

Verificación de la edad de los menores acogidos

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, explicó que las pruebas se realizarán con el objetivo de comprobar si las personas acogidas tienen realmente menos de 18 años. Desde el Ejecutivo autonómico señalan que este procedimiento ya existe para aquellos casos en los que surgen dudas sobre la edad de un menor, aunque ahora se pretende extender a quienes lleguen sin la correspondiente acreditación biológica o documental.

Según el Gobierno aragonés, uno de los casos recientes permitió determinar que una persona acogida como menor de edad era en realidad mayor de 18 años. Tras confirmarse esta circunstancia, dejó de estar bajo el sistema de protección de menores de la comunidad.

Debate sobre el reparto de menores migrantes

El anuncio se produce en un contexto de discrepancias entre el Gobierno de Aragón y el Ejecutivo central respecto a los mecanismos de distribución de menores migrantes entre comunidades autónomas. Desde la Delegación del Gobierno en Aragón recuerdan que los traslados se realizan siguiendo los protocolos establecidos por la Fiscalía de Menores y que, cuando existen dudas razonables sobre la edad de una persona, ya se contemplan pruebas específicas para su verificación.

Por su parte, el Ejecutivo autonómico sostiene que la medida busca garantizar que los recursos destinados a la protección de menores sean utilizados exclusivamente por quienes realmente se encuentran dentro de esa franja de edad. Según los datos facilitados por el Gobierno aragonés, el primer menor acogido dentro de este reparto llegó el 9 de octubre de 2025 y el último registrado hasta la fecha lo hizo el pasado 27 de abril de 2026.