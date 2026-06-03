El PP cita en el Senado a Leire Díez, Antonio Hernando y Salvador Illa por las cloacas del PSOE

El Partido Popular ha ampliado los trabajos de la Comisión Koldo del Senado después de las revelaciones sobre el caso Leire Díez y las cloacas del PSOE. La portavoz, Alicia García, ha anunciado que citarán al presidente de Cataluña, Salvador Illa, y al expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, amigo personal de Pedro Sánchez, además de Antonio Hernando y la propia Leire Díez.

Illa "tendrá que dar la cara por las sospechas que se ciernen sobre la financiación de su campaña con las autonómicas", ha dicho la portavoz del PP, que ha criticado que "la corrupción es el sistema del sanchismo". "Llegó a la Moncloa para intentar saquearlo todo", ha denunciado.

Los jueces han reclamado datos sobre la financiación de la campaña electoral de Illa ante la sospecha de que Leire, Cerdán y las cloacas maniobraron contra sus rivales, motivo por el que PP le cita de nuevo en el Senado para que dé explicaciones.

Además, el PP le preguntará por las dudas que quedaron en su anterior comparecencia sobre las mascarillas del Ministerio de Sanidad en la pandemia, donde, en el primer día de la Comisión, su jefe de gabinete confesó que fue Illa quien le mandó hablar con Koldo.

"El comando tenía un autor intelectual, Pedro Sánchez", ha dicho García en rueda de prensa,.que ha señalado a Antonio Hernando como "lugarteniente de enlace con la cloaca" en base al auto judicial del caso, recordando que pagaron hasta 4.000 euros mensuales a Leire Díez.