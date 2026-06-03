El PSOE atribuye su propia cloaca a una red de "farsantes y resentidos" que se lucró usando las siglas del partido

"La documentación conocida hoy es una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del PSOE en vano y en falso, muy a pesar del PSOE", señalan este miércoles fuentes del partido tras conocer el sumario del caso, en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que la presunta trama estuvo supuestamente liderada por Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, y la llamada fontanera del PSOE con el objetivo de desactivar causas judiciales que pudieran afectar a distintos "miembros del Gobierno o a su presidente".

De esta forma, el PSOE vuelve a recurrir a la estrategia que ya adoptó hace un año tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán y el caso de las mascarillas que implica a José Luis Ábalos y Koldo García, circunscribiendo las actuaciones irregulares a tres personas. Para el partido, no se trata más que de "una suma de comportamientos individuales intolerables que han pretendido legitimarse utilizando el nombre del Partido Socialista en beneficio propio".

Por el momento, el PSOE no ha emprendido acciones legales contra la exdirigente socialista Leire Díez, y tampoco prevé hacerlo por ahora. "Sobre los tres contratos recogidos en los informes: son formalmente legales. Nuestros canales internos siguen analizando la documentación que les da soporte y, si en algún momento detectamos un responsable identificable o un perjuicio para el partido, tomaremos las decisiones judiciales pertinentes", advierten desde Ferraz, una semana después de que agentes de la UCO entraran en la sede en el marco de las investigaciones sobre el caso Leire.

"Que nadie tenga ninguna duda de la honorabilidad y transparencia de este partido y de los valores que representan estas siglas. Esa credibilidad es la que pretende menoscabar esta trama", sostienen los socialistas, al tiempo que reiteran su disposición a colaborar con la Justicia y recuerdan que "el PSOE ya actuó", en referencia a Cerdán, a quien Pedro Sánchez obligó a abandonar sus cargos tras conocerse su implicación en la presunta trama de cobro de mordidas por el amaño de obras públicas.

"Ahora y siempre la ciudadanía tiene que saber que quien utilice el nombre del PSOE en vano, en falso, en beneficio propio o para defender oscuros intereses, nos tendrá siempre enfrente", concluyen los socialistas.