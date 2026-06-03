La grave advertencia de un magistrado tras abrirse el sumario la cloaca del PSOE: "Es una organización criminal"

La apertura del sumario del conocido como Caso Cloaca ha desatado una auténtica tormenta institucional. Las informaciones reveladas apuntan a la existencia de una red presuntamente orquestada desde el entorno del Partido Socialista y el propio Gobierno para atacar personal y profesionalmente a jueces, fiscales anticorrupción, agentes de la UCO y periodistas.

Ante la gravedad de los hechos, el magistrado Portillo, miembro de la asociación Foro Judicial Independiente, ha pasado por los micrófonos de La Noche de Cuesta de esRadio para analizar el alcance de una trama que, a su juicio, trasciende lo político. "Hablar de ellos como 'cloaca', aunque tiene un tono peyorativo, es ser benévolos; estamos ante una organización criminal en toda regla, al menos desde el punto de vista indiciario", ha asegurado con rotundidad.

"La sensación que le queda a uno es de arcadas"

El magistrado no ha ocultado su profunda indignación al conocer las maniobras de control sobre la Dirección General de la Guardia Civil y las órdenes directas a agentes de la policía judicial para "ponerse de perfil" u obstruir las investigaciones que afectaban directamente al PSOE o al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"La sensación que le queda a uno es de arcadas", ha confesado Portillo, censurando que se haya puesto en marcha "todo un entramado institucional" para desprestigiar a quienes persiguen la corrupción, mientras los propios implicados "aún se atreven a hablar de lawfare".

"Si alguien cree de verdad que un juez dicta resoluciones injustas por motivos ideológicos, que vaya a una comisaría y denuncie por prevaricación; y si no, que se calle ya".

El objetivo era Manuel Marchena

Uno de los puntos más alarmantes del sumario confirma las informaciones periodísticas que apuntaban a la existencia de "carpetas" y seguimientos específicos contra magistrados clave como el juez Peinado o la juez Biedma. Sin embargo, la diana principal apuntaba a lo más alto: el presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena.

Para el magistrado Portillo, este dato es esclarecedor sobre el modus operandi de la trama: "Los jueces no elegimos los casos. Cualquier magistrado o fiscal puede ser objeto de estas pesquisas con tal de que tenga la mala suerte de que le toque un caso de corrupción. Si se atreven con el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ¿qué no se van a atrever a hacer con cualquier otro?".

Críticas al CGPJ y respuesta a Óscar Puente

Portillo también se ha mostrado crítico con la reacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque valora positivamente que el órgano de gobierno de los jueces haya emitido un comunicado de denuncia, considera que el texto se queda "tibio" y reclama acciones de mayor profundidad. "Ha llegado un punto en el que los meros comunicados no bastan; habría que plantearse si no hay que acudir ya a las instancias europeas", ha sugerido.

Por último, el portavoz de Foro Judicial Independiente ha respondido con dureza a los últimos ataques del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien a través de la red social X acusó veladamente a los jueces de utilizar las instituciones para "derribar gobiernos".

1.- El Poder Judicial está sometido a la crítica, como el resto de poderes.

2.- Quien socava las instituciones es quien formando parte de ellas las utiliza para fines distintos a los que prevé la Constitución y la Ley. Entre esos fines no está derribar gobiernos.

3.- Criticar… https://t.co/Z6dGBX7Ek1 — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 3, 2026

"Lo que se está produciendo no es una crítica técnica, que es legítima y necesaria en democracia. Es un ataque coordinado desde altos responsables políticos", ha concluido Portillo, exigiendo de forma tajante que "dejen trabajar a los jueces en paz".