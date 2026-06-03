La Justicia francesa avala la entrega de Josu Ternera a España por su papel en la dirección de ETA

La Justicia francesa ha autorizado este miércoles la entrega a España de José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, histórico dirigente de ETA, tras aceptar una nueva euroorden emitida por la Audiencia Nacional el pasado mes de diciembre.

La decisión ha sido adoptada por la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París, que ha dado luz verde a la petición española relacionada con el presunto papel de Ternera en la dirección de la organización terrorista durante el periodo comprendido entre 2002 y 2019. No obstante, la entrega no será inmediata. El tribunal francés ha precisado que la ejecución de la euroorden quedará aplazada hasta que se resuelva la última causa judicial que el exdirigente etarra tiene pendiente en Francia, cuya sentencia está prevista para el próximo 2 de julio.

Su etapa al frente de ETA

La orden europea de detención fue cursada por la Audiencia Nacional el 3 de diciembre de 2025 y se centra en la supuesta actividad de Josu Ternera como dirigente de ETA desde su huida de España en 2002 hasta su detención en los Alpes franceses en mayo de 2019. Según recordó el presidente de la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París, los hechos por los que está reclamado podrían acarrearle una condena de hasta 15 años de prisión en España.

La resolución supone un nuevo paso en los procedures judiciales abiertos contra el histórico miembro de ETA, considerado uno de los máximos responsables de la organización durante sus últimos años de actividad.

Pendiente de la resolución de su última causa en Francia

El tribunal francés explicó que la entrega quedará suspendida hasta que finalice el procedimiento judicial que permanece abierto contra Ternera en Francia.

En ese proceso, la Fiscalía solicitó una pena de cinco años de prisión exentos de cumplimiento efectivo, una condena que únicamente implicaría su ingreso en prisión en caso de reincidencia. Además, la ejecución de la euroorden podrían quedar condicionada al cumplimiento de una eventual pena que le fuese impuesta por la Justicia francesa. Durante la vista celebrada en París, la defensa de Ternera había solicitado información adicional sobre las condiciones de una posible entrega a España y las garantías judiciales que tendría en caso de ser condenado, una petición que finalmente fue rechazada por la sala de instrucción.

También está reclamado por el atentado de Zaragoza

La Justicia francesa ya había autorizado anteriormente la entrega de Josu Ternera a España para ser juzgado por su presunta implicación en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, perpetrado por ETA en diciembre de 1987. Aquel ataque causó la muerte de once personas, entre ellas seis niños, y está considerado uno de los atentados más graves cometidos por la organización terrorista durante su historia.

La entrega por esa causa también permanece pendiente de la conclusión definitiva de los procedimientos judiciales que el exdirigente etarra mantiene abiertos en territorio francés. Con esta nueva resolución, Francia vuelve a respaldar la colaboración judicial con España en las causas abiertas contra quien fue una de las principales figuras de ETA durante décadas.