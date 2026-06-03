La apertura del sumario de la investigación que dirige el juez Santiago Pedraz sobre la denominada trama de Leire Díez ha centrado el editorial de Carlos Cuesta, que ha calificado la documentación conocida como "la detonación de toda una bomba". Según el periodista, los cerca de 2.000 folios incorporados a la causa reflejan una estructura organizada para interferir en investigaciones sensibles y proteger al entorno del presidente del Gobierno.

Entre los aspectos más graves, Cuesta ha destacado que el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, habría ordenado a los investigadores "ponerse de perfil" en los casos de corrupción que afectaran al PSOE o a la familia de Pedro Sánchez. Además, ha señalado que también se habría elaborado una "lista negra" con agentes que participaban en investigaciones relacionadas con el Partido Socialista.

El periodista ha puesto el foco en las conversaciones recogidas en el sumario sobre la actuación de Leire Díez y sus contactos dentro de distintas instituciones. Según ha explicado, la investigación atribuye a Santos Cerdán y a Leire Díez la dirección de una estructura que buscaba "desestabilizar determinadas causas judiciales" y proteger al presidente del Gobierno.

La utilización partidista

Cuesta también ha destacado los supuestos intentos de actuar contra jueces, fiscales y miembros de la UCO. Entre los ejemplos citados, ha mencionado conversaciones y presuntas maniobras para desacreditar a investigadores y fiscales que participaban en causas de corrupción.

🔴 #Editorial de @carloscuestaLD: El contundente sumario sobre la cloaca que tendría que haber hecho caer al Gobierno pic.twitter.com/XN7QMkhEMM — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) June 3, 2026

A su juicio, el contenido del sumario demuestra una utilización partidista de instituciones clave del Estado. "Lo que está dibujando este sumario no es un caso de corrupción más", ha afirmado. "Lo que está dibujando es una fotografía de que con Pedro Sánchez ha llegado la mafia a España".

Para Cuesta, la gravedad de los hechos conocidos debería haber provocado consecuencias políticas inmediatas. "En estos momentos debería haber caído el Gobierno", ha sentenciado, instiendo en que la investigación revela "una auténtica barbaridad" sobre el funcionamiento de la cloaca política.