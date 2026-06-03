Moncloa se burla de la oferta de Feijóo a PNV y Junts: "Es un chiste"

En Moncloa reina la convicción de que Pedro Sánchez sigue siendo políticamente inexpugnable. Pese a los escándalos que cercan al Ejecutivo y al PSOE, el Gobierno considera blindada la mayoría que sostiene la legislatura y da por hecho que ninguno de sus socios está dispuesto a precipitar unas elecciones. Con esa seguridad, rechaza cualquier posibilidad de una moción de censura instrumental que fuerce la salida del presidente.

El Gobierno asume que, aunque carece de una mayoría suficiente para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, de ahí que permanezcan prorrogados desde 2023, sigue conservando la mayoría parlamentaria que hizo presidente a Pedro Sánchez. Amparados en esa realidad, en el Gobierno llegan a calificar de "chiste" la propuesta del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de presentar una moción de censura instrumental destinada a expulsar a Sánchez de La Moncloa y convocar elecciones generales.

El desprecio hacia esa iniciativa es tal que desde el Ejecutivo recomiendan a Feijóo armarse de paciencia, convencidos de que Sánchez cumplirá su propósito de agotar la legislatura. "Lo que está haciendo Feijóo es buscar atajos, pero al Gobierno se llega con votos", sostienen fuentes gubernamentales, después de que el líder del PP rechazara la exigencia de Junts de desplazarse a Waterloo para reunirse con el fugado Carles Puigdemont. "No busco atajos ni vengo a pedir favores", respondió.

En el Gobierno consideran "ridículo" que Feijóo intente ahora atraer al PNV y a Junts para respaldar una moción de censura después de llevar "ocho años insultando" a ambas formaciones, como aseguró la ministra portavoz, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros. "Es el mismo PP que la semana pasada mandaba a Tellado a insultar al PNV", sostienen fuentes del Gobierno.

Moncloa insiste en que la relación con sus socios sigue siendo sólida y que los contactos son constantes y fluidos, pese a que Junts rompió las negociaciones con el Gobierno en octubre. También resta importancia al hecho de que varios de sus aliados parlamentarios den prácticamente por amortizada la legislatura. En el Ejecutivo atribuyen esas señales a una estrategia de presión y cálculo electoral, mientras Pedro Sánchez no dará explicaciones en el Congreso de los Diputados sobre los casos de corrupción que cercan al Gobierno hasta, en principio, el próximo 24 de junio.