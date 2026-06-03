Nuevo ataque de Óscar Puente contra el CGPJ: acusa a los jueces de querer "derribar gobiernos"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a atacar a los jueces. En esta ocasión, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ha sido en una publicación de la red social X donde ha señalado que en el organismo hay quien "ensucia el buen nombre de la justicia con sus abusos".

Sus declaraciones surgen tras el comunicado del CGPJ en el que ha explicado su "preocupación por las manifestaciones de cualificados responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales". Cuando el gobierno de los jueces expresa el acoso y derribo al que se someten los magistrados por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, Óscar Puente aprovecha, otra vez, para decir hay jueces que se dedican a "derribar gobiernos".

1.- El Poder Judicial está sometido a la crítica, como el resto de poderes.

2.- Quien socava las instituciones es quien formando parte de ellas las utiliza para fines distintos a los que prevé la Constitución y la Ley. Entre esos fines no está derribar gobiernos.

3.- Criticar… https://t.co/Z6dGBX7Ek1 — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 3, 2026

Contra los jueces

"Quien socava las instituciones es quien formando parte de ellas las utiliza para fines distintos a los que prevé la Constitución y la Ley. Entre esos fines no está derribar gobiernos", afirma. Resulta irónico que el Gobierno de Pedro Sánchez sea, en realidad, el que se haya instalado las instituciones para socavarlas. Para muestra, un botón: Cerdán intentó colocar a Leire Díaz como jefa de gabinete de la Sepi para controlar por completo su presupuesto. A ello hay que sumar, entre otros, las cloacas del PSOE, Plus Ultra o la plaza a dedo para David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno.

Lo más llamativo es que Puente no haya tardado en responder a un comunicado del CGPJ en el que subraya que "un entorno de esta naturaleza debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada y cuestiona los fundamentos del Estado de Derecho al instrumentalizarse la actividad judicial". El entorno al que se refiere no puede ser otro que el de un Gobierno que no ceja en el intento de laminar la credibilidad y la independencia judicial.

Ofensiva contra la Constitución

Y es que Óscar Puente ya había dicho que "se quiere derribar a un Gobierno con métodos no democráticos". Con esta afirmación atacaba, una vez más, al CGPJ. Por tanto, en el entorno de Sánchez, la directiva parece clara: seguir con la deslegitimación del órgano que se encarga de gobernar al poder judicial.

La situación es tal que la entidad Impulso Ciudadano ha denunciado ante la Unión Europea el acoso del Gobierno al Poder Judicial. Un ejemplo al que han recurrido para acreditar estos ataques remiten a esas declaraciones de Óscar Puente. Cuando la UCO registró la sede del PSOE, el ministro de Transportes dijo: "Esto habla muy a las claras de cuál es el partido y cuál es el trabajo que algunos están haciendo para derribar a un gobierno, no con una convocatoria electoral, no en las urnas, sino con otras mañas y con otras herramientas".

Pero la ofensiva no acaba aquí, pues ya advirtió Puente, junto con Pablo Iglesias, que las elecciones generales de 2027 pueden plantearse como un plebiscito sobre el Estado Constitucional.