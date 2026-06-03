PP y Vox alcanzan un pacto de Gobierno en Castilla y León

PP y Vox han alcanzado un acuerdo de Gobierno en Castilla y León, tal y como estaba previsto. Esta es la primera comunidad en la que gobernaron juntos, por lo que la alianza se daba ya por hecha, especialmente después de que cerraran un pacto en Extremadura y Aragón. A mediodía está previsto que ambos comparezcan para informar de las consejerías.

El presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, hablará a los medios junto al portavoz de Vox, Carlos Pollán, en el vestíbulo de las Cortes autonómicas. En próximos días se fijará la fecha del Pleno de investidura, después de que se constituya la Cámara, para la que ya se cerró acuerdo: la presidencia recayó en el PP y la vicepresidencia en Vox.

Fuentes de ambos partidos trasladan que el concepto de "prioridad nacional" también estará incluido en el acuerdo de gobierno. Es también la condición que han puesto sobre la mesa para alcanzar un acuerdo en Andalucía, donde Vox se queja que el PP de Juanma Moreno ni siquiera se ha puesto todavía en contacto con ellos para negociar.

El presidente en funciones andaluz rechazó de plano y criticó durante toda la campaña el concepto de "prioridad nacional". El día después de las elecciones habló de la "prioridad andaluza". Hasta ahora, no ha habido contactos entre ambos, más allá de felicitarse por el resultado electoral, que dejó al PP a dos escaños de la mayoría absoluta. Los de Abascal no han confirmado todavía si exigirán también entrar en el gobierno.