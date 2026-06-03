Sánchez intenta desviar la atención con los Presupuestos en plena implosión del PSOE

Sánchez se encamina a toda una legislatura sin Presupuestos Generales del Estado y con la certeza de que no dispone de una mayoría parlamentaria suficiente para sacarlos adelante. En plena crisis interna del PSOE, con el partido golpeado por las revelaciones que afloran del sumario del caso Leire Díez y por el creciente desgaste judicial y político que rodea a Ferraz, Pedro Sánchez ha vuelto a agitar la bandera de las cuentas públicas en un intento de cambiar el foco y ganar tiempo frente a una tormenta que no deja de crecer.

El presidente ya da por perdida la posibilidad de aprobar los Presupuestos este año, pese a los compromisos reiterados de su Gobierno, y traslada ahora el debate presupuestario a 2027, el último año de legislatura y un ejercicio decisivo marcado por la cercanía de las elecciones municipales, autonómicas y generales.

"El Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año 2027", ha proclamado Sánchez en el Círculo de Economía de Barcelona, en una nueva cortina de humo, después de que hace apenas 24 horas el Gobierno utilizara otra vez la guerra de Irán como excusa para no llevar las cuentas al Congreso.

El movimiento es interpretado como un nuevo intento de mantener vivo el relato de la legislatura pese a la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. No es la primera vez que Sánchez promete unas cuentas que después no llegan. Desde la prórroga de los Presupuestos de 2023, el Gobierno ha venido aplazando año tras año su presentación para evitar una derrota parlamentaria que evidenciara su falta de apoyos en el Congreso de los Diputados. En todo caso, Moncloa se aferra al calendario ordinario, que sitúa la presentación de las cuentas después de verano. "Esperamos ya en el segundo semestre del año ponerlo en marcha, tramitarlo y llevarlo al Parlamento lo antes posible", ha mantenido Sánchez.

Con una mayoría cada vez más frágil y los socios elevando el tono asegurando que la legislatura está "amortizada", Moncloa ha optado por esquivar el examen de las cuentas públicas mientras intenta proyectar una imagen de normalidad institucional en medio de la peor crisis que atraviesa el PSOE desde la llegada de Sánchez al poder.

"Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el BOE. Y, a lo largo de este mes, actualizaremos el cuadro macro con el objetivo de aprobar unas nuevas cuentas en coordinación con el resto de fuerzas parlamentarias", ha querido subrayar el presidente del Gobierno.