Aznar: "El problema de Euskadi y Cataluña es que el nacionalismo es un fracaso histórico"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha calificado este jueves la situación que atraviesa España de "colapso político" y ha considerado que el problema que tienen el País Vasco y Cataluña es que, tomando "como referencia la Transición, el nacionalismo es un fracaso histórico" y su modelo está "completamente agotado".

Aznar, que no ha hecho declaraciones a los medios de comunicación, ha presentado en Bilbao su último libro, 'Orden y libertad', en un acto en el que ha hablado de la situación internacional, española y de Euskadi.

El expresidente ha señalado que las próximas elecciones en España "serán las más trascendentales desde el comienzo de la Transición" al considerar que el país atraviesa un momento decisivo para su futuro político e institucional.

A su juicio, una eventual continuidad de la actual coalición de gobierno supondría el final del sistema constitucional conocido hasta ahora.

Según ha dicho, si puede volver a formar gobierno, "esa coalición hará que el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora se termine y, por lo tanto, eso afecta, uno, a la nación española y su continuidad histórica; y dos, a la Constitución".

El expresidente ha lamentado que España vive un "colapso político completo", que impide abordar grandes debates como los referidos a la seguridad, la defensa, la inteligencia artificial, la educación, el desarrollo del país o la inmigración.

Ante ello, ha deseado que los españoles "pudiésemos hablar" y ha defendido la necesidad de una alternativa sólida de gobierno: "Necesitamos un gobierno amplio, un gobierno firme, un gobierno seguro y que esté dispuesto a aguantar los embates que se le vendrán encima", ha dicho.

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Aznar también ha mostrado su preocupación por "el deterioro institucional en el país, el deterioro a las instituciones, el deterioro al Estado, el deterioro a la convivencia entre españoles y el deterioro que puede producir ese error en nuestro futuro".

Por ello, ha apelado a la responsabilidad ciudadana: "Apelo -ha dicho- al ciudadano español responsable, que haya votado en el pasado lo que haya votado, se dé cuenta de las circunstancias que vivimos en este momento y contribuya, porque no es tiempo de matices, sino de decisiones importantes, a esa amplia mayoría que haga posible un cambio político, que será difícil de administrar, pero que es indispensable".

El expresidente también ha mostrado su preocupación con respecto a la situación en el País Vasco.

En su opinión, "el problema del País Vasco, como en Cataluña, es que, si tomamos como referencia la Transición, el nacionalismo es un fracaso histórico y el modelo que representa está agotado allí y aquí y por eso hay situaciones" que son "de declive".

Ha señalado que, en términos educativos, de inversión exterior, de absentismo laboral o de huelgas producidas, "algo no está funcionando" en Euskadi, y eso es preocupante" y consecuencia "de un modelo agotado y de un fracaso histórico claro".

Aznar ha afirmado que tanto el Estatuto de Autonomía como el Concierto Económico son "consecuencia" de la Constitución española y ha avisado de que "hacer políticas que intenten eliminar la Constitución española para centrarse en ideas de repúblicas confederales o de republiquetas confederales es un absoluto desatino".

Sobre su libro, el expresidente ha señalado que supone una defensa de la democracia liberal, sistema que, a su juicio, ha proporcionado mayores cotas de estabilidad, prosperidad y seguridad a lo largo de la historia contemporánea.

Según ha advertido, sería "una tragedia" perder la democracia liberal, que ve amenazada y se enfrenta a "tres enemigos fundamentales" en la actualidad: las autocracias, las consecuencias de la revolución tecnológica y los populismos, según ha dicho.