Carlos Cuesta sobre la red de Sánchez: "Es pura mafia, pura y literalmente mafia"

El editorial de Carlos Cuesta en el programa de esRadio, La Noche de Cuesta, ha vuelto a situar el foco en lo que define como una auténtica "cloaca de poder" que, según su análisis, habría penetrado en estructuras clave del Estado.

A partir de la información citada en el programa, se afirma la existencia de audios, contratos y conversaciones que apuntarían a una red interna con capacidad de influencia política e institucional. En ese entramado, Cuesta ha situado a figuras del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como referencia central de una estructura que habría operado para proteger intereses políticos. En este sentido, ha llegado a afirmar que "la cloaca ha entrado en las instituciones españolas y ha entrado para destrozarlas y anularlas".

Entre los nombres mencionados destaca el de Santos Cerdán, señalado en el relato como pieza clave de la organización descrita, así como el de Leire Díez, a quien se atribuyen contactos y movimientos dentro de la estructura política y orgánica del partido. Sobre el alcance del caso, Cuesta sostiene que "esto no es un caso normal de corrupción, es que es pura mafia, pura y literalmente mafia".

Las listas negras

El editorial también ha puesto el foco en la Guardia Civil y en la actuación de determinados mandos, a quienes se les atribuyen decisiones que habrían afectado al desarrollo de investigaciones sensibles. En este contexto se mencionan las supuestas "listas negras" y presiones sobre varios agentes vinculados a la investigación de casos de corrupción del Gobierno, en un clima que el periodista describe como de bloqueo interno.

Asimismo, se hace referencia a la Audiencia Nacional y a la UCO como órganos clave en la instrucción de las causas mencionadas, destacando la relevancia de los informes y del material incorporado a los sumarios.

El editorial ha incluido también críticas directas a la gestión del Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, al que se reprocha la defensa pública de altos cargos de la Guardia Civil pese a las polémicas señaladas. En este punto, Cuesta cuestiona las explicaciones oficiales y denuncia que "les decían a los investigadores de la UCO que no fueran proactivos", en referencia a supuestas instrucciones de inhibición en determinadas causas.