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Política

El abogado del PP destroza a la fiscal del caso David Sánchez: "Que se reparta esto entre las defensas de la Sala"

Alberto Durán dejaba en evidencia este jueves a Begoña García, la fiscal encargada del caso David Sánchez.

Libertad Digital

El abogado del PP en representación de la acusación popular, Alberto Durán, ha retratado este jueves a la fiscal del caso David Sánchez, Begoña García. Mientras exponía sus conclusiones definitivas pedía a la letrada de la administración de Justicia que repartiera una copia de su informe. De forma irónica, Durán afirmaba "que se reparta esto entre las defensas de la Sala", incluyendo a la representante del Ministerio de Público. Esta se revolvía ante tal afirmación y el abogado del PP remataba: "Sí, si para el fiscal también por supuesto. He dicho defensas porque es el papel que se está ocupando, es el papel que está ejerciendo el Ministerio Fiscal".

Recordemos que el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, protagonizó un momento histórico en su declaración como investigado al ser incapaz de aclarar a la jueza Beatriz Biedma qué era exactamente y dónde se encontraba la Oficina de Artes Escénicas que él mismo encabezaba. Ahora, en la recta final del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Badajoz —donde once acusados encaran cargos por prevaricación y tráfico de influencias—, el hermano de Pedro Sánchez ha optado por contestar únicamente a los interrogatorios de su propia defensa.

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En su comparecencia, ha justificado la falta de una sede física asegurando que la mencionada oficina no consistía en un inmueble o infraestructura concreta, sino que se trataba simplemente de una "categoría administrativa". Asimismo, ha alegado que inicialmente ejercía sus funciones en una zona habilitada dentro del Conservatorio Superior, un espacio que, según su versión, acabó destinándose a otros fines a raíz de la crisis de la pandemia.

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