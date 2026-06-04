La abogada de Koldo a Leire Díez: "Dile a tu amiga (la directora de la Guardia Civil) que te debe más que una comida"

La apertura del sumario de la cloaca ha mostrado una realidad más que preocupante de la implicación de la cúpula política de la Guardia Civil en la cloaca del PSOE. Una frase define la gravedad de las pruebas detectadas por la UCO: 'Dile a tu amiga que te debe más que una comida la comida de todo un año'. La frase fue lanzada por la actual abogada de Koldo García Izaguirre, Leticia de la Hoz, a la miembro de la cloaca Leire Díez, y hace referencia, nada menos, que a la directora de la Guardia Civil.

La UCO lo refleja de la siguiente manera, tras haber accedido a los mensajes entre las dos personas citadas: "A este respecto y como continuación, procede destacar que Leticia añadió: 'Dile a tu amiga que te debe más que una comida la comida de todo un año'", a lo que Leire respondió: "Pues eso"'. Estos mensajes harían referencia a la comida que Leire se habría jugado el 09.05.2024 con la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

En segundo lugar, al día siguiente y con ocasión de una nueva noticia remitida por Leticia, acompañada del comentario 2parece que ya todo el mundo da por hecho que ha sido la UCO", Leire respondió: "Es que no hay dudas".

Todo ello, tras descubrir en el mismo sumario que el teniente general Manuel Llamas, DAO de la Guardia Civil, ordenó ponerse "de perfil" en la investigación del hermano del presidente del Gobierno, según la declaración de un agente de la Benemérita.

Libertad Digital ha tenido acceso a la declaración de un guardia civil recogida por la Unidad Central Operativa (UCO) en la que fue preguntado si tenía conocimiento de "presiones políticas" en relación con "las causas en las que se investigan hechos realizados por personas vinculadas al Partido Socialista o al entorno del presidente del Gobierno".

La reunión

El testigo precisó que en julio de 2024 se produjo una reunión con el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, el jefe de Policía Judicial y el director adjunto operativo.

"Dicha reunión se produjo a consecuencia de una solicitud realizada por la Unidad para recabar diversos correos electrónicos en el marco de la investigación seguida contra David Sánchez Pérez-Castejón, entre otros, y que era instruida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz", señaló el testigo según las declaraciones recogidas por la UCO.

Como dato destacable, el entonces director general afirmó que el oficio de solicitud efectuado por la UCO era "totalmente prospectivo y malintencionado". Días más tarde, se trasladó el DAO a las dependencias de la UCO para mantener una reunión con el jefe de Policía Judicial, el jefe de la UCO y los "investigadores del DIECAN vinculados a la investigación de la causa seguida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz".

"En esta reunión, por parte del DAO se indicó a los presentes en la misma que, en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política, no se fuese proactivo en los mismos, bajo la indicación de "que nos pusiéramos de perfil", debiendo ser, en este caso concreto, la autoridad judicial quien tomase la iniciativa".