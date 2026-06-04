El juez Pedraz ha detectado una serie de pagos del PSOE a Leire Díez y el resto de la cloaca socialista por valor de 188.000 euros. Se habrían realizado por medio de facturas falsas generadas usando las propias sociedades pantalla de los miembros de la cloaca que comandaba Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE de Pedro Sánchez, tal y como describen la investigación de la UCO y el juez de la Audiencia Nacional. Pero hay una serie de pagos que parecen tener, según la documentación judicial, una relación muy directa con el caso que estos díficas se dirime en juicio oral: el del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez. Y es que el juez ha llegado a la conclusión de que unos primeros pagos que se realizaron a Leire Díez por valor de 4.000 euros mensuales estaban directamente vinculados al ataque a la juez Biedma, la responsable de la instrucción del caso del hermanísimo —tal y como se referían a su puesto los encargados de la Diputación de Badajoz que tuvieron conocimiento del enchufe que se preparaba para el hermano del presidente del Gobierno socialista—.

"En ejecución de dicho plan, que habría incluido, según se constata en las diligencias, el ofrecimiento a funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales de remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos, se estableció como premisa atacar la correcta dirección de las investigaciones en dichas causas judiciales por los magistrados instructores (son los casos de los magistrados Ilmas. Sras. Biedma, Alaya o Peinado: p.e. se dirigieron sucesivas denuncias infundadas contra la magistrada encargada de la instrucción de la causa en la que está imputado D. David Sánchez Castejón (hermano del presidente del Gobierno), la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada o la UCO", explica la documentación judicial.

Pero el juez, más allá de pagos genéricos a la cloaca, detecta algunos que llevan una orden directa. Y uno de ellos es el siguiente: "Para ello, Leire Díez habría contado con el impulso y el soporte intelectual y/o financiero del resto de los investigados que se citan en el oficio: Santos Cerdán León (que habría acordado remunerarla por tales servicios en la cantidad de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido), Gaspar Carlos Zarrías Arévalo (que prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica), Ismael Oliver Romero (letrado de parte de los implicados y vehículo de pago de las cantidades destinadas a Leire a través de sus sociedades), Jacobo Teijelo (letrado de Santos Cerdán –una vez fue imputado y abandonada su responsabilidad en el partido– y de Sánchez Yepes, quien también factura sus servicios al PSOE) y Javier Pérez Dolset".

Y ese primer pago de los 4.000 euros mensuales parece ir directamente vinculado a la labor de acoso y derribo del caso del hermanísimo y, en parte, al de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.

De hecho, una grabación publicada ya en su momento por Libertad Digital reflejó el gran empeño en este asunto: el del hermano del presidente. En esa grabación se puede escuchar cómo el exjuez y actual letrado Luis José Sáenz de Tejada, que formaba parte del grupo clandestino del PSOE junto a Leire Díez y Javier Pérez Dolset, informaba sobre sus últimas maniobras pactadas para intentar apartar a la titular del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, de la investigación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

"Buenas noches, Leire. Bueno, os comento, ya te lo he enviado. He insertado los documentos a los que aludo para no mandarlo todo por el correo, que tampoco tiene sentido. Cuando se presente la denuncia, pues se juntarán. También puedo desarrollar más todo el tema de la tipificación, pero lo importante creo que son los hechos, y ahí pongo todos los delitos. Todos son documentos míos, entonces, bueno, pues darle la máxima reserva posible y máxime a la vista de que ya hay alguna filtración", afirmaba Sáenz de Tejada.

"Y otra cosa, dentro de lo posible, si lo ves, he intentado sacar un poco... Está toda la organización, está la Beatriz Biedma, por supuesto, pero he intentado sacar un poco la madre de mis hijos, porque evidentemente ya no tiene ningún sentido y ellos están allí en medio. Pero bueno, si tiene que ser, pues que sea, pero de momento, pues yo, como tampoco es imprescindible para ir contra Beatriz Biedma, ni el decano, ni la otra, ni el marido de mi mujer, pues si puede ser de momento dejarlo de lado. Más adelante ya veremos. Bueno, confírmame lo único, por favor, que te ha llegado. Un saludo y ya decidme cuándo voy para allá para presentarla y lo de la personación y lo de la rueda de prensa. Venga, un saludo", concluía el exjuez y exmarido de Biedma.