Leire Díez prometió el mismo día de la carta enamorada a la presidenta del PSOE que "reconduciría" los ataques a Sánchez

El sumario de la cloaca del PSOE sigue confirmando, como ya adelantó el auto del juez Pedraz, que "la estructura del partido" había sido puesta al "servicio de una estructura criminal". Y es que Santos Cerdán aparece implicado por todas partes y en condición de jefe de la cloaca; la estructura presuntamente mafiosa fue pagada con gastos y facturas camufladas del partido; las reuniones de la cloaca no dudaban en celebrarse en Ferraz; la cita inicial contó con cinco altos cargos del PSOE y hasta el subdirector del Gabinete de Presidencia de Pedro Sánchez –Antonio Hernando–; y ahora descubrimos que incluso el día del estallido de todo, el de la carta del presidente "profundamente enamorado" [24 de abril de 2024], Leire Díez habló con la presidenta del partido, Cristina Narbona, para prometerle que "daría la vuelta como a un calcetín" a los ataques al presidente.

La documentación en manos de la justicia acredita que "ese mismo día (24.04.2024) Leire mantuvo una conversación con la diputada y presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, María Cristina Narbona Ruiz, en la que Leire habló de "reconducir" los ataques al presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín".

En esta misma conversación, "Narbona hizo referencia a que estas cuestiones 'se lo habías contado a Santos el otro día'".

El extracto de la conversación sale del volcado de móviles en los que se ha encontrado un chat mantenido por medio de un sistema de mensajería segura: "Signal de Leire Díez (Leire) con Vicente (Vicente)". Es decir, de la narración de esa conversación por parte de Leire Díez a Vicente Fernández Guerrero, el mismo al que puso como presidente de la SEPI María Jesús Montero y que forma parte de la cúpula de otra trama de presunta corrupción, la de la propia SEPI, sociedad dependiente del Ministerio de Hacienda.

Acceso directo a Sánchez y a la cúpula del PSOE

Lo cierto es que Leire Díez presumía de tener acceso a todos los niveles del partido, incluido el "one" del partido y el "one" del Gobierno, es decir, a Pedro Sánchez. La fontanera socialista llegó a asegurar, de hecho y en varias reuniones, que "ella pondrá al nuevo DAO", es decir, al nuevo director adjunto operativo de la Guardia Civil, mano derecha de la directora general de la Guardia Civil.

El juez Santiago Pedraz levantó el pasado lunes el secreto de sumario de las cloacas del PSOE. Una información relevante que afecta directamente a Ferraz y que le llevó a ordenar la pasada semana varios requerimientos de información en torno a la investigación llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que entró en la sede nacional de Ferraz y en la Dirección General de la Guardia Civil. Ahora, el magistrado ha levantado el secreto de las actuaciones que le han llevado hasta su decisión de entrada y registro en Ferraz.

Y, en otra reunión mantenida entre Leire Díez, el extrabajador de seguridad de Correos Francisco Ortega y el comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo, Rubén Villalba, se puede comprobar que la fontanera trató la trama de los hidrocarburos y su intención fue conseguir información comprometedora para la UCO. En esta reunión ya aseguró al abogado Ismael Oliver que "los de arriba del Gobierno" culpaban al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no poder controlar las investigaciones de la unidad de la Guardia Civil sobre la presunta corrupción del entorno de Pedro Sánchez.

"Señala que tiene acceso al 'one' del partido y al 'one' del Gobierno. Que en esta segunda reunión introduce a dos nuevas personas: el teniente coronel Basilio y el fiscal Grinda, y le dice que necesitaba información de las mismas. Por último, Leire le dice que a principios de abril va a tener un encuentro con la directora general de la Guardia Civil, para hablar sobre su persona y su situación. Que como en la primera reunión, Francisco Ortega y Leire se volvieron a ir juntos", explica Villalba en su declaración ante la UCO.