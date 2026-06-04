Pedraz pide toda la información financiera y tributaria del PSOE en 2024 y 2025

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el caso 'Leire Díez', que requiera a distintas entidades bancarias los movimientos de las cuentas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde el año 2024 hasta la actualidad.

La UCO solicita que los bancos remitan "cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases" relativos a las cuentas del partido. El objetivo es obtener un detalle completo de la actividad financiera registrada en ese periodo.

Además, los agentes amplían la petición a otros investigados en la causa, entre ellos el exdirigente andaluz Gaspar Zarrías y los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, sobre quienes también se reclaman datos bancarios.

La UCO plantea, además, que la información sea enviada directamente a los investigadores con el fin de agilizar la instrucción. En esa línea, solicita autorización para que los agentes puedan pedir aclaraciones, ampliaciones o documentación adicional a las entidades financieras cuando sea necesario para esclarecer los hechos.

Otra de las peticiones dirigidas al juez incluye requerir a la Agencia Tributaria un "informe de suministros" con datos fiscales de los años 2024 y 2025 relacionados con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y las personas investigadas.

20.000 euros a Crónica Libre

En relación con el PSC, la UCO pone el foco en un pago de 20.000 euros que, según su análisis, habría realizado el PSOE a la empresa Crónica Libre en el marco de una campaña publicitaria en Cataluña en 2024 mediante banners, que habría sido abonada por la empresa encargada de la campaña "por orden del PSOE".

Los agentes apuntan a que esta operación podría haberse canalizado a través de terceros y consideran necesario "profundizar" en su trazabilidad.

La UCO sostiene que el medio habría estado "a disposición de los intereses" de la presunta trama y que habría publicado informaciones relacionadas con las actuaciones investigadas.

Además, los agentes atribuyen pagos por valor de al menos 43.225 euros destinados a sufragar actividades vinculadas a Leire Díez, así como alrededor de 125.000 euros dirigidos al abogado Teijelo. A ello se sumarían otros gastos logísticos, como viajes o alquiler de vehículos, cuya cuantificación exacta aún no habría podido determinarse.

Según el informe de la UCO, parte de estos pagos habrían sido canalizados mediante estructuras societarias interpuestas y facturación presuntamente irregular, con el objetivo de dificultar la identificación del origen de los fondos.

Por su parte, el sumario del caso apunta a la existencia de una presunta trama activa entre 2024 y 2025 que habría tenido como finalidad influir o desestabilizar procedimientos judiciales con impacto en el PSOE y en miembros del Gobierno. En ese contexto, se señala al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán como una de las figuras centrales de la estructura investigada.

Por el momento, el procedimiento continúa en fase de instrucción en la Audiencia Nacional, a la espera de que el juez decida sobre las diligencias solicitadas por la UCO.