Teresa Ribera, acorralada en Europa: evita responder sobre la corrupción del Gobierno y las nucleares

Se le acumulan los problemas a la vicepresidenta de Transición Verde, Teresa Ribera, por su etapa como ministra del Gobierno de Pedro Sánchez. El levantamiento del sumario de las cloacas del PSOE, en el que aparece su nombre por el desvío de dinero de su campaña europea para Leire Díez, le pilló en plena comparecencia en Bruselas, donde evitó responder a ninguna de las polémicas que le afectan.

Como ya hiciera con todo lo referente a la dana, tragedia por la que sigue sin asumir ninguna responsabilidad pese a ser la ministra de Transición Ecológica en aquel momento, Ribera evitó aclarar su papel en el caso Plus Ultra o su postura sobre las centrales nucleares, dada la contradicción en la que se ve inmersa por haber promovido el cierre de Almaraz en España, y ahora tener que defender esta energía que Europa considera verde.

La eurodiputada del PP, Isabel Benjumea, le interpeló a cuenta de este asunto, vinculándolo estrechamente con el motivo de la comparecencia para que no pudiera esquivar el tema. Benjumea aprovechó la exposición inicial de Ribera sobre el precio de la energía en Europa para preguntarle "si no cree que el uso de las nucleares también influye en el mismo".

Tras intentar esquivar la cuestión, acabó respondiendo con evasivas, limitándose a decir que el mercado es el que fija los precios. "El precio es muy importante y depende de muchas cosas" y "lo establece el mercado", aseguraba, sin fijar una postura sobre la energía nuclear, y más en concreto sobre el cierre de Almaraz, cuya prórroga ha sido defendida incluso por Bruselas.

Plus Ultra, Forestalia, el apagón...

Una táctica similar a la que empleó cuando le preguntó también por esta cuestión la eurodiputada de Vox, Mireia Borrás, que se refirió en concreto al cierre de la planta extremeña, y aprovechó para introducir el caso Plus Ultra, compañía rescatada con 53 millones de euros por el Consejo de Ministros del que Ribera formaba parte.

"En el seno del Ejecutivo comunitario hay una exministra de Sánchez que figura en la querella por el rescate de Plus Ultra, cuyos intereses ideológicos supondrán una ruina económica para España (y Extremadura en concreto) y la destrucción de nuestra capacidad energética", dijo la representante del partido de Abascal, que fue reprendida por la funcionaria europea al introducir asuntos nacionales en el debate de la Comisión.

"Usted con los mismos temas de siempre. Estos asuntos que ha mencionado, pues, si le parece, en el Parlamento español. Y si hay algún ejemplo concreto de ayudas estatales, lo discutimos aquí", zanjó Ribera, sin responder a ninguna de las cuestiones planteadas, en plena marejada en España.

El caso Forestalia o el apagón son otras de las polémicas por las que Ribera sigue sin dar explicaciones. De hecho, se la vio abandonar el Parlamento europeo justo cuando se iba a debatir por lo ocurrido en España cuando el país se fue a negro, y se ausentó también de otro Pleno en plena polémica por el caso Forestalia.