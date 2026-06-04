Un exdiputado del PSOE exige la dimisión de Sánchez: "Va a convertir a este país en una democracia anómala"

El exdiputado del PSOE y miembro de la Asociación para el Consenso Social y la Democracia, Juan Antonio Ruiz Castillo, ha cargado duramente contra la dirección del Partido Socialista Obrero Español y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien responsabiliza tanto de la actuación del Ejecutivo como de los escándalos de corrupción y de la cloaca del PSOE.

Durante una entrevista en La noche de Cuesta, Ruiz Castillo ha rechazado la posibilidad de que Sánchez desconociera lo que ocurría en el PSOE. "Él tiene el mismo traje de presidente del Gobierno y de secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Por lo tanto, es responsable de lo que hace el Gobierno y de lo que hace el Partido Socialista Obrero Español", ha afirmado.

Las declaraciones del exdiputado se producen después de que trascendiera el hallazgo de documentación y ordenadores atribuidos a Santos Cerdán en dependencias de la sede socialista. En este contexto, el exdiputado ha asegurado que resulta imposible desvincular al líder socialista de la actuación de quienes él mismo colocó en puestos de responsabilidad. "¿Cómo que no lo sabe usted? Si eran sus números dos, si eran los máximos responsables de la dirección que usted puso al frente del Partido Socialista Obrero Español", señaló.

"Una democracia anómala"

Ruiz Castillo ha sido especialmente crítico con el rumbo político del país y ha señalado que el proceso iniciado durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero se ha agravado con Sánchez.

"Zapatero era la posta de la Transición y Sánchez va camino de ser la posdemocracia tal y como la conocemos", ha afirmado. Según sus palabras, el presidente "ha regenerado tanto que va a convertir a este país en una democracia anómala".

El exdiputado socialista ha sostenido que "esto no ocurre en ninguna democracia liberal de Occidente", denunciando una degradación institucional y del propio PSOE.

Asimismo, ha reclamado una convocatoria electoral inmediata y la salida de Sánchez de la política. "Aquí lo que hacen falta son unas elecciones, pero vamos, ya automáticamente, y su dimisión y que no vuelva a presentarse", ha dicho de forma contundente.

El exdiputado se avergüenza del PSOE

En la misma línea, Ruiz Castillo ha asegurado que existe un creciente malestar entre militantes y votantes socialistas. Aunque ha reconocido que muchos todavía no han dado el paso de expresar públicamente sus críticas, ha declarado que el descontento es cada vez mayor.

"Yo creo que hay una mayoría que ya no soporta esta situación", ha afirmado. "Da vergüenza cuando se dirigen a ti en la calle, cuando hablas con tus amigos y te dicen qué está pasando", ha señalado.

En este sentido, ha añadido que "da vergüenza en estos momentos que alguien te pregunte por el Partido Socialista Obrero Español o por el Gobierno de Pedro Sánchez".

Defensa de las voces críticas dentro del PSOE

Durante la entrevista también ha defendido la actitud de dirigentes críticos como Emiliano García-Page, cuya postura considera coherente ante la situación actual.

"Yo creo a Page. ¿Qué más va a decir de lo que está diciendo?", ha asegurado, destacando que el presidente de Castilla-La Mancha ha defendido públicamente a los jueces y a las fuerzas de seguridad frente a los ataques del entorno gubernamental.

Para Ruiz Castillo, el principal problema es que el partido se encuentra cada vez más controlado por personas cuya continuidad política depende directamente de Sánchez. "Algunos socialistas empezamos a darnos cuenta de que este partido, el nuestro, mucho más que el de ellos, se está yendo por el sumidero", ha concluido.