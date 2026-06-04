Un subinspector de Policía estalla contra Marlaska: "No puede dirigir la Guardia Civil quien quiere hundirla"

El subinspector de Policía Nacional y portavoz de JuntosPOLGC, Alfredo Perdiguero, ha criticado en La Noche de Cuesta la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras conocerse los contactos mantenidos por la exdirectora general de la Guardia Civil con miembros de la trama investigada por la Unidad Central Operativa (UCO).

Durante la entrevista con Carlos Cuesta, Perdiguero ha asegurado que existe una profunda indignación dentro de la Guardia Civil y ha reclamado una "limpia urgente" para proteger el prestigio de la institución. "Muchos mandos uniformados con cargos superiores están indignadísimos con lo que está pasando y piden una limpia urgente para recuperar el buen nombre de la Guardia Civil".

Indignación en la Guardia Civil

El portavoz de JuntosPOLGC ha sostenido que resulta incompatible dirigir la Guardia Civil mientras se mantienen contactos con personas que, según ha afirmado, habrían tratado de perjudicar a la propia institución.

A su juicio, la permanencia de determinados responsables ha supuesto un grave daño para la imagen del cuerpo y ha cuestionado que el Ministerio del Interior no haya actuado con contundencia. "No puede estar al frente de la Guardia Civil alguien que escucha, aunque solo sea, a quien quiere hundir a la Guardia Civil".

Perdiguero también ha reprochado a Marlaska el cambio de versión sobre las reuniones mantenidas con la exdirectora general de la Guardia Civil, después de que inicialmente hubiera negado cualquier contacto y posteriormente hubiera trascendido la existencia de varios encuentros.

"La han justificado en lugar de cesarla"

Durante la conversación, el portavoz policial ha lamentado que el Gobierno haya optado, según ha dicho, por proteger a los responsables en lugar de apartarlos de sus cargos. "Cuando está demostrado que se ha reunido con ella y ha hablado con ella sabiendo lo que arrastra esta mujer, no ha sido capaz de cesarla".

En este sentido, ha denunciado que en España se haya producido una dinámica por la cual quienes perjudican a las instituciones han sido respaldados en lugar de asumir responsabilidades. "En lugar de echar al que busca el mal de la Guardia Civil, se le tapa y se le justifica. Es una vergüenza".

Defensa de la UCO

Perdiguero también ha reivindicado el trabajo desarrollado por la UCO y por los agentes encargados de las investigaciones que han afectado al entorno del Gobierno. Según ha explicado, los informes elaborados por la unidad policial han permitido esclarecer actuaciones que afectan a altos cargos y responsables públicos. Asimismo, ha criticado los intentos de desacreditar a los investigadores y ha asegurado que algunos responsables políticos han reaccionado atacando a quienes estaban destapando los hechos. "Los informes de la UCO son los que han sacado todo esto a la luz".

Preguntado por las posibles consecuencias judiciales del caso, Perdiguero ha evitado aventurar decisiones concretas de los tribunales, aunque ha insistido en que las investigaciones deberán seguir su curso. El portavoz de JuntosPOLGC ha concluido reafirmando el compromiso de policías y guardias civiles con la defensa de la institución y de su prestigio. "Vamos a pelearnos por defender nuestra honorabilidad hasta el último momento".