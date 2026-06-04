La periodista Rosa Villacastín ha quedado vinculada –como presidenta del grupo editorial– a Crónica Libre, un diario digital que aparece mencionado en el marco del caso Leire Díez y cuyas actividades están siendo analizadas en la investigación de la Audiencia Nacional de las cloacas del PSOE.

La presidenta del Grupo Crónica Libre, @RosaVillacastin, define nuestro espíritu. Poco a poco os enseñaremos a más equipo . pic.twitter.com/AM97PjUoGc — @Cronica_Libre (@Cronica_Libre) March 11, 2022

Según el auto dictado por el juez Santiago Pedraz, la causa investiga una presunta estructura en la que habrían participado, entre otros, la propia Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y la periodista Patricia López, fallecida este pasado mes de diciembre. De acuerdo con la resolución judicial, este medio habría desarrollado actuaciones orientadas a la obtención y difusión de información relacionada con procedimientos judiciales en curso, especialmente investigaciones de corrupción que afectaban al entorno del PSOE.

Un medio vinculado a la trama

En ese contexto, el digital Crónica Libre aparece como uno de los canales en los que se habrían publicado parte de los contenidos atribuidos a la trama del PSOE. El juez señala que determinados materiales difundidos a través de este entorno habrían tenido como objetivo desacreditar a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil –denominándoles ‘UCO patriótica’–, así como cuestionar la labor de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad implicadas en investigaciones de corrupción.

Crónica Libre, creado en 2022, tenía como presidenta a la periodista Rosa Villacastín, una circunstancia que ahora cobra relevancia pública tras su aparición indirecta en las diligencias judiciales. No obstante, el magistrado no la cita como investigada ni atribuye a Villacastín participación alguna en los hechos objeto de instrucción.

El PSOE pagó 20.000 euros al diario

Otro de los elementos que ha generado controversia en torno al caso es la financiación del medio, y es que el PSOE habría realizado presuntamente pagos a Crónica Libre en concepto de publicidad vinculada a campañas electorales, con cantidades que oscilarían entre los 18.000 y los 20.000 euros para realizar falsa publicidad durante la campaña de las elecciones europeas.

La figura de Patricia López, directora del medio y una de las personas señaladas en la investigación, también ocupa un papel central en las diligencias. El auto le atribuye un rol relevante en la difusión de contenidos asociados a la supuesta estructura investigada.

Con la investigación aún en curso, el objetivo sigue siendo determinar qué relación existía entre los distintos implicados, qué papel desempeñó el medio señalado y cómo se elaboraron y difundieron los contenidos.