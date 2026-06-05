Bolaños se queja de que les tachen de "mafia": "Nos denigra"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que los hechos descritos en el sumario del caso Leire Díez serían "muy graves" en el caso de que terminen acreditándose, aunque ha desvinculado por completo de la presunta trama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una entrevista en Cope, recogida por Europa Press, Bolaños ha defendido que no existe ningún elemento dentro de la investigación que permita concluir que Sánchez conocía las actividades que se investigan. "No hay nada, absolutamente nada, que acredite, que nos lleve a pensar que el presidente tenía alguna información", ha insistido.

"Se nos dice a diario que somos todos lo mismo, una mafia, deberíamos controlar este tipo de manifestaciones que nos denigran y fijarnos en lo que existe en los sumarios, en los autos", ha insistido.

El ministro ha señalado además que en el sumario aparece una persona que utiliza de forma reiterada el nombre del jefe del Ejecutivo, algo que, a su juicio, hace "probablemente para darse importancia".

Investigación en la Audiencia Nacional

La investigación está siendo dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que sospecha de la existencia de una trama presuntamente encabezada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante socialista Leire Díez con el objetivo de entorpecer causas judiciales que afectan al partido y al Gobierno.

Pese a marcar distancias con las personas investigadas, Bolaños ha admitido la gravedad de los hechos que aparecen reflejados en la causa. Así, ha señalado que lo descrito en el sumario "no resta gravedad" y que, "de ser ciertos", los comportamientos investigados serían "muy graves".

La defensa del presidente

El ministro también ha defendido la actuación de Pedro Sánchez ante posibles irregularidades dentro de su entorno político. Según ha afirmado, el presidente es una persona "íntegra" y, cuando ha tenido conocimiento de comportamientos irregulares, "inmediatamente le ha puesto de patitas en la calle".