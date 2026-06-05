Carlos Cuesta analiza la agenda de Leire Díez: "La trama cloaca acaba de unirse a la trama ZP"

Carlos Cuesta ha asegurado en su último editorial de La noche de Cuesta que las últimas informaciones incorporadas al sumario de la cloaca estrechan cada vez más el vínculo entre las distintas tramas investigadas y el entorno más próximo de Pedro Sánchez.

El periodista ha sostendio que las nuevas anotaciones atribuidas a Leire Díez, junto con los informes de la UCO y las actuaciones judiciales, dibujan un escenario en el que "todo está absolutamente conectado".

Durante su editorial, Cuesta ha destacado las nuevas revelaciones aparecidas en las agendas y libretas de Leire Díez. Entre ellas, ha subrayado la existencia de una anotación que recoge una "reunión con PS", unas siglas que, según ha señalado, "podrían ser las de Pedro Sánchez".

También ha destacado referencias a Antonio Balas, jefe de la UCO, descrito como "peligroso", así como nuevas informaciones que apuntarían a intentos de influir en la Audiencia Nacional.

"A Marlaska se le acaba de caer toda la coartada"

Una parte importante del análisis se ha centrado en las explicaciones ofrecidas por el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil sobre los contactos mantenidos entre Leire Díez y Mercedes González.

Cuesta ha sostenido que las versiones ofrecidas por ambas instituciones han ido modificándose conforme aparecían nuevas pruebas. "A Marlaska se le acaba de caer toda la coartada. A la directora general de la Guardia Civil se le acaba de caer toda la coartada", ha afirmado.

Según ha explicado, primero se negó cualquier contacto entre Leire Díez y la actual directora general de la Guardia Civil, mientras que posteriormente la propia institución reconoció varios encuentros. Para el periodista, estas rectificaciones ponen en cuestión las explicaciones oficiales y abren nuevos interrogantes sobre la relación entre la llamada "fontanera" del PSOE y altos cargos del Estado.

Cuesta también ha cuestionado la explicación ofrecida sobre uno de esos encuentros, en el que supuestamente se habló de la situación de Rubén Villalba. "Pero si Rubén Villalba es el topo de la trama Koldo", ha recordado, rechazando que pudiera sostenerse que aquella conversación no guardaba relación con las investigaciones en curso.

La "cloaca", Zapatero y Venezuela

El editorial también ha dedicado un amplio espacio a una de las informaciones más relevantes de las últimas horas: una operación reflejada en las agendas de Leire Díez relacionada con Nervis Villalobos, exviceministro venezolano de Energía durante el régimen de Hugo Chávez.

Según ha relatado Cuesta, las anotaciones apuntan a gestiones destinadas a facilitar la nacionalización de Villalobos en España cuando estaba siendo investigado por las autoridades estadounidenses. El periodista ha destacado que en esa misma documentación aparece mencionado "ZP", en referencia al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Esta información permitiría conectar la denominada "trama cloaca" con la "trama Zapatero", así como con los negocios relacionados con Venezuela y el petróleo. "La trama cloaca acaba de unirse a la trama ZP", ha afirmado el presentador de esRadio.

En este contexto, ha señalado que las nuevas evidencias apuntan a una estructura en la que confluirían actividades políticas, empresariales y financieras vinculadas al PSOE. "Lo que aparece recogido en esa agenda es una conexión directa entre la cloaca, Zapatero, la narcodictadura, el petróleo y la financiación del Partido Socialista", ha destacado.

"La cloaca era Gobierno"

Para Cuesta, las nuevas revelaciones permiten reforzar la tesis de que la estructura investigada no operaba al margen de las instituciones, sino desde dentro de ellas. "La cloaca estaba conectada con el Gobierno, o podríamos decirlo de otra manera, la cloaca era Gobierno", ha afirmado durante el programa.

El periodista ha recordado además la presencia en las investigaciones de dirigentes y cargos socialistas como Santos Cerdán, Juanfran Serrano, Antonio Hernando o la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ya imputada en otra de las piezas judiciales.

Según ha explicado, la aparición de todos estos nombres en diferentes fases de las investigaciones contribuye a reforzar la idea de que existía una coordinación entre estructuras del partido y determinadas actuaciones desarrolladas desde las instituciones.

"Las órdenes las daba Pedro Sánchez"

Por otro lado, Cuesta ha sostenido que las agendas, mensajes y documentos conocidos hasta ahora apuntan en una misma dirección. "Todo apunta a que las órdenes las daba Pedro Sánchez, el objeto a proteger era Pedro Sánchez, el cerebro, por llamarle algo, era Pedro Sánchez", ha afirmado.

El periodista ha recordado que diversas anotaciones hacen referencia a "PS", al "presidente" o a "Juan", denominaciones que, según ha explicado, aparecen de forma recurrente en la documentación intervenida.

Por ello, ha considerado que cada vez cobra más fuerza la posibilidad de que el presidente del Gobierno sea llamado a declarar. "Lo que empieza a ser un clamor, y no me refiero solamente entre periodistas, sino también entre el mundo judicial, es que la persona que puede ser citada como testigo es Pedro Sánchez. Y la persona que puede ser incluso citada como imputada es también Pedro Sánchez", ha asegurado en el programa.

Cuesta ha concluido su análisis afirmando que las últimas revelaciones están provocando que las distintas investigaciones confluyan progresivamente sobre la figura del jefe del Ejecutivo. "El cerco a Pedro Sánchez se empieza a cerrar de una forma escalofriante", ha sentenciado.