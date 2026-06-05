El Partido Popular advierte de que "falta todavía mucho" para llegar al cénit en los casos de corrupción del PSOE y el Gobierno. Solo este mes está previsto que se conozca la sentencia de José Luis Ábalos, las declaraciones como imputados de Begoña Gómez y José Luis Rodríguez Zapatero o las conclusiones del caso de David Sánchez. Aún no se ha producido el levantamiento de sumario del caso de los hidrocarburos o la posible investigación del PSOE por financiación irregular.

Por este motivo, los de Alberto Núñez Feijóo optan por esperar y dejar que la Justicia siga su curso, a pesar de las presiones internas y externas para tomar ya las riendas de una situación imposible de controlar para nadie. "Hay que ir con precisión quirúrgica", trasladan desde la dirección del partido sobre los siguientes pasos que dar como líderes de la oposición. Entre ellos, la posible moción de censura instrumental o convocar a los españoles a la calle.

Desechada la idea de sumar votos suficientes en el Congreso para echar a Pedro Sánchez, dada la negativa de PNV y Junts a apoyar al PP, una sentencia firme podría llevar a los de Feijóo a registrar la moción aunque no tengan apoyos. El riesgo es que la Cámara, de nuevo, brinde su apoyo al presidente en su momento de mayor debilidad, y pueda presentarse en el Congreso Federal del 27 de junio como un superviviente, en lugar de como un zombi.

Un largo año de agonía

El PP no descarta nada, pero tampoco toma la iniciativa, a pesar de que pueda causar desasosiego en su propio electorado. Vox también opta por un perfil bajo, dejando espacio al PP, al que pide presentar ya la moción, pero sin hacer sangre. Elegir el momento adecuado para actuar es clave para no interferir en los procesos judiciales y, sobre todo, no desviar el foco. Especialmente ahora que la legislatura agoniza y queda un año para su final.

"Parte de la izquierda, y en la Moncloa, están deseando saber qué vamos a hacer, pero ese regalo no se lo vamos a entregar", dijo la vicesecretaria Alma Ezcurra este jueves en una rueda de prensa desde la sede del PP en la calle Génova. En plena catarata de informaciones sobre las cloacas del PSOE, con el nombre de Sánchez impregnándolo todo, la estrategia pasa por dejar que el Gobierno siga desgastándose y, también, sus socios.

"Esta semana hemos vuelto a escuchar la misma cantinela: la línea roja es la financiación ilegal, eso es que, ¿la organización criminal, no? ¿O el cohecho? ¿O el tráfico de influencias nacional e internacional? ¿O la prevaricación? ¿O la compra de testigos?...", preguntó de forma retórica Ezcurra en referencia a los grupos que todavía sostienen al Gobierno, cada día más nerviosos ante el examen de las urnas de mayo de 2027, cuando se celebran las municipales y autonómicas.

De momento, el refugio del PP es el Senado, donde siguen engordando la lista de citados hasta superar el centenar. Junio y julio serán meses muy intensos, en los que podrían comparecer los principales personajes de la cloaca, sin descartar que repitan Zapatero y Sánchez. A falta de un pleno de Presupuestos Generales del Estado o de un Debate sobre el Estado de la Nación, las comisiones de investigación sirven al PP para intentar desarmar al Gobierno.