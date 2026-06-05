El PP cita de urgencia en el Senado a la directora de la Guardia Civil

Este viernes a las 13:00 se celebrará una Mesa de la Comisión de Interior en el Senado para fijar una comparecencia urgente de la Directora General de la Guardia Civil, Mercedes González, tras las informaciones publicadas que apuntan a su posible participación en la cloaca del PSOE.

"Ante la extrema gravedad de lo que estamos conociendo, el Partido Popular ha registrado la petición de comparecencia de la Directora General de la Guardia Civil", trasladan desde el partido, donde añaden que "ante las diferentes versiones que ha dado el Gobierno y la propia directora de la Guardia Civil, el PP considera imprescindible que rinda cuentas por ello ante las Cortes"

El PP exigió este jueves su dimisión, junto a la del ministro Fernando Grande-Marlaska. "Esperamos que Mercedes González no venga como directora de la Guardia Civil porque no debe seguir en su puesto ni un segundo más", señalan en el PP, donde añaden que "Ferraz y Moncloa organizaron una delincuencia de Estado para intentar extorsionar a los que investigan la corrupción del sanchismo y su brazo ejecutor, Leire Díez, mantuvo reuniones con la directora de la Guardia Civil. Su situación es insostenible"