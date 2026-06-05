¿Casualidad o causalidad?

En estos aciagos días en los que estamos viviendo nuestro particular Watergate a la española –más grave en el fondo, pero más zafio en las formas–, como en tantas otras ocasiones España vuelve a encontrarse partida en dos: entre los que pensamos que hay una causalidad evidente en los cinco días de retiro de Pedro Sánchez y lo que más tarde perpetraron Leire Díez y sus compinches, y quienes todavía se empeñan en sostener que todo fue una desafortunada casualidad y que esta señora no era más que una friki con ínfulas que pasaba por allí.

Recientemente, hemos conocido un comunicado de Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, que parece incidir en la idea de que sus encuentros con Leire Díez no fueron más que otra catastrófica casualidad. Lo vergonzoso de ese escrito, más allá de que primero nos mintiera afirmando que nunca se había reunido con esa señora, es que ahora sostiene que en el primer encuentro no hablaron de nada en especial y que simplemente le dio la impresión de que Díez iba a pedirle trabajo.

Pero lo más hilarante llega cuando se refiere al segundo encuentro y dice textualmente que, "en caso de haberse producido, habría sido de las mismas características y contenido que el primero". Me fascina que alguien pueda hablar en condicional de una reunión a la que supuestamente asistió. Debe de ser el encuentro de Schrödinger: existe y no existe a la vez.

Otros, en cambio, pensamos que hay una obvia causalidad entre las reuniones que mantuvieron Díez y González y la persecución que, desde la Dirección General de la Guardia Civil, se sometió a los agentes de la UCO que investigaban la corrupción del Gobierno.

No es que seamos mal pensados, es que tenemos a Manuel Llamas –DAO del cuerpo– ordenando a la UCO que no sean proactivos y que se pongan de perfil en aquellas investigaciones que pudieran tener interés político; sabemos de la existencia de al menos tres expedientes abiertos a Rafael Yuste, exjefe de la UCO, por negarse a compartir con sus superiores información sobre los hallazgos de sus investigaciones; y hemos conocido de conversaciones de Díez con el presunto guardia civil corrupto Juan Sánchez Yepes afirmando que la directora "era una persona de su confianza".

La traca final ha llegado en una conversación hallada con Vicente Fernández, exdirector de la SEPI y pareja sentimental de Leire, en la que él le pregunta que "cómo le ha ido con la benemérita" y ella le responde que "bien, le tengo que dar lo de los hidrocarburos".

También debe de ser una triste casualidad que se descubriera que el PSOE abonara 18.000€ del presupuesto de campaña de las elecciones europeas de 2023 al periódico Crónica Libre, un medio con una visibilidad limitada cuya presidenta era Rosa Villacastín, con el fin –según la UCO– de tapar los audios de las saunas del suegro de Pedro Sánchez.

De igual forma, debe de existir una inquietante coincidencia en la obsesión que tenía Leire Díez con el fiscal José Grinda y el que esta consiguiera un vídeo íntimo y se lo ofreciera a varios medios ante la negativa de él a dejarse chantajear para tapar la corrupción del Gobierno. O el que le pidiera al diputado socialista Juan Francisco Serrano un trabajo para una mujer que denunció infructuosamente al fiscal por agresión sexual, y cuando esta le confirmó que la habían llamado, Díez afirmara que "Juanfran había sido obediente".

O los indicios descubiertos que apuntan a que se habría reunido también con el ya condenado exfiscal general del Estado, o el presunto millón de euros que Vicente Fernández y Santos Cerdán habrían cobrado en mordidas por empresas rescatadas por la SEPI, o los siete requerimientos que Hacienda le hizo a la jueza Beatriz Biedma justo después de que esta empezara a investigar al hermano del presidente…

La concatenación de casualidades es tan asombrosa que Pedro Sánchez debe de ser la persona con peor suerte del mundo: tenía a todo su partido encharcado en esto, pero dio la casualidad de que nunca se enteraba de nada. Me temo que aquí la única teoría que opera es la de la causa y el efecto: como la corrupción iba a derribar al Gobierno, se pusieron a todos los medios del partido y a todas las instituciones del Estado al servicio de intentar evitar que esta pudiera investigarse.

La parte positiva del episodio más lamentable que ha vivido España en su historia reciente es que hemos descubierto, sorpresivamente, que nuestras instituciones son mucho más fuertes de lo que pensábamos. A pesar de tener a la Dirección General de la Guardia Civil, a la cúpula de la Policía Nacional, a la Fiscalía General del Estado y al Ministerio de Justicia en contra, un grupo de irreductibles galos formado por guardias civiles de la UCO, policías de la UDEF, fiscales de Anticorrupción y jueces de instrucción lo arriesgaron todo por evitar que nos convirtiéramos en un Estado fallido.

Y lo más paradójico de esta historia es que nunca sabremos si esto se debe a la casualidad de tener a las personas correctas en el lugar adecuado, o a la causalidad que se genera cuando, al intentar el poder político asaltar el Estado, se despierta la resistencia de quienes aún entienden que servir a España no consiste en obedecer al Gobierno, sino en defender la ley. Esa es la verdadera suerte: Pedro Sánchez intentó parar a la Justicia, pero la Justicia encontró a españoles dispuestos a no detenerse.