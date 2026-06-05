Pasmosa receta de Gonzalo Miró para que "no investiguen" al PSOE

Gonzalo Miró ha defendido en Malas Lenguas, de Televisión Española, que la peor decisión de los ocho años de Gobierno del Partido Socialista ha sido pactar la renovación del Consejo General del Parido Judicial con el PP. Su argumento se ha basado en que el PSOE no debería haberlo hecho para que los jueces no investiguen los casos de corrupción que ahogan al Gobierno de España.

"Si realmente lo que quieres es que no te investiguen como te están haciendo ahora a lo mejor no tienes que pactar esos nombramientos con quienes no tienen ningún respeto por la democracia", ha afirmado. Dicho de otro modo: Gonzalo Miró argumenta que la mejor manera de afrontar la corrupción que azota al Gobierno de Pedro Sánchez es, directamente, que no la investiguen los jueces. Pero hay otros elementos llamativos. El primero es que el CGPJ no puede interferir en la labor de los jueces, ya que estos son independientes. Lo segundo es que sus palabras han suscitado el aplauso de otro de los tertulianos, Pablo Iglesias. Esto invita a pensar que, en el fondo, sus ambiciones pasan por conseguir que los jueces estén sometidos al poder político, de tal forma que termine por laminarse la separación de poderes.

Gonzalo Miró: "Todo esto tiene muchísimo más que ver con la peor decisión que ha tomado el PSOE a lo largo de estos 8 años de gobierno, que es pactar con el PP la renovación CGPJ. Si realmente no quieres que te investiguen como están haciendo ahora, a lo mejor no tienes que… pic.twitter.com/Vmrr544KCV — La Pandereta (@LaPanderetaES) June 4, 2026

Ataque a la UCO

El pacto que alcanzaron PP y PSOE en 2025 para renovar el CGPJ representa, para Gonzalo Miró, un acuerdo "con quienes no respetan la democracia". Por tanto, según él, perseguir la corrupción, aclarar los hechos y depurar las responsabilidades es atacar la democracia. Un argumento que apunta a una asimilación del PSOE con el Estado. Resulta llamativo que Pablo Iglesias argumente que, debido a ese pacto, el PSOE "va a la guerra en chanclas".

Pero la cuestión va más allá. Si para Javier Ruiz el '10 k done' que apunta a un pago de 10.000 euros a José Luis Rodríguez Zapatero "asumía que no era una carrera de 10 kilómetros", para Miró la UCO saca conclusiones "chuscas" y procedente de "meras conjeturas". Dada la férrea defensa que hace del PSOE, Miró ha echado balones fuera cuando Jesús Cintora le ha preguntado si Santos Cerdán tenía más relación con Leire Díez que Pedro Sánchez, pero, al menos, ha reconocido que no tiene "ni idea de cómo funciona estas cosas".

Sin embargo, sí parece acertar en algo. Y es que ha explicado que "la legislatura va a continuar hasta 2027 y no creo que ninguno de los socios esté interesado en que esto termine". Es decir, entre el maremágnum de corrupción que afecta al Gobierno, los socios eligen a Sánchez antes que enfrentarse a las urnas.

Contra los jueces

Quizá Miró no recuerda (o no sabe) que el CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces, cuya función no es otra que garantizar la independencia judicial, regular la carrera profesional de los jueces y ejercer la potestad disciplinaria y de inspección, así como emitir informes.

La última declaración institucional de la Comisión Permanente del CGPJ, por cierto, avisaba de su "preocupación por las manifestaciones de cualificados responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia" de los jueces.