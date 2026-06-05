Atención a todos los informáticos

Mi ordenador PC MARLASKA SPECTRUM 2000, con 20 IQ de memoria, 0 GB de RAM, sistema operativo Windows Soto del Real, y velocidad de procesador importada de un donante seis veces lobotomizado, ha colapsado esta mañana a la hora en que teníamos más volumen de trabajo, tras una consulta rutinaria en la que se le solicitaba información específica sobre las reuniones de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez, datos que se encuentran dentro de la carpeta de seguridad caso Leire (Contraseña: "AlguienVolóSobreElNidodelUCO").

Consciente de la gravedad del pantallazo azul –esas pupilas eran cañones de Arizona–, mientras se acumulaban las tareas en su CPU, he tratado de reiniciarlo tirándole con fuerza de una oreja, pero lejos de responder, ha empezado a emitir sonidos en bucle en un idioma inalcanzable para los humanos, con la mala fortuna de que tampoco teníamos a mano a David Azagra, nuestro intérprete de chirimoyas y traductor en estos casos. El ordenador decía algo así como "a ver a ver... pe pe pe pa pa pa... a ver a ver... yo yo yo eeeeh" y vuelta a empezar.

El sistema ha entrado en completo blackout ocasionando una caída en cadena de la red SoyFeministaPorqueSoySocialista (Contraseña: TitoBerni69), generando en cada rincón de la intranet un nuevo síncope, y dejando también fuera de juego –y esto es lo más preocupante– a los del equipo de opinión sincronizada, que han quedado como una isla flotante repitiendo frases en circuito cerrado y sin coger aire, soltando una y otra vez las instrucciones programadas 24 horas antes.

Preso del pánico, he cogido mi PC MARLASKA SPECTRUM 2000 con las dos manos, me he encomendado a Santa Tecla, y lo he zarandeado arriba y abajo al ritmo de Shake a Tail Feather de los Blues Brothers, pero ni siquiera ha reaccionado al momento en el que en otras ocasiones suele despertar, cuando Ray Charles repite enfermizamente eso de "Bend over let me see ya shake your tailfeather" ("inclínate, déjame verte mover la cola"). Y este es el momento en el que he comprendido que a esa CPU malograda no la despierta ni la Guardia Civil.

En cuestión de segundos hemos ido perdiendo el control de la situación, mientras mi ordenador continuaba emitiendo en bucle balbuceos que pronto se tornaron cacofonías, acompañadas de aperturas de boca aleatorias y un tanto siniestras, como si le causara dolor abrir la trampilla, tanto que, por un momento, hemos pensado que tal vez estaba a punto de imprimir una carta de dimisión, o bien de poner un huevo.

De modo que, a la desesperada, le he abierto el aire como a mi viejo Seat 600 cuando se pone remolón, mientras mis compañeros de trabajo agolpados alrededor gritaban "¡Itxu, trata de arrancarlo, por Dios!", y le he tirado con firmeza de las dos orejas a la vez durante diez segundos como indica el fabricante, instante mágico en el que han cesado los sonidos fantasmales y, tras una larga pausa de tres segundos, ha empezado a sonar por sus altavoces laterales a todo volumen la tonadilla "Leire no está, Leire se fue, Leire se escapa de mi vida".

En medio del caos, con llamadas simultáneas de todos los usuarios de la red, visiblemente agobiados por la caída general, varios de los presentes se han puesto muy nerviosos y han empezado a hablarle todos a la vez –incluso uno ha gritado "¡Alexa, despierta!" – con lo que el receptor de información se le ha quemado por completo, ha invadido la instancia un aroma a pelo de rata incinerada, y ha comenzado a echar humo por las orejas, pero un humo denso y ennegrecido, como si estuviéramos haciendo una hoguera de documentos clasificados.

Por último, me cuentan mis compañeros que todos los intentos de conectarnos a la red alternativa Bulosfera (Contraseña: TócameLaPera) han fracasado, en parte porque no hay conexión con los ciborgs de emergencia del grupo TVE y, temiendo una caída en cascada de todos los sistemas analógicos de seguridad, incluyendo el bloqueo de los planes Franco, Kitchen, Trump, Apagón y Hantavirus, escribo ahora este mensaje desesperado de socorro por si algún buen samaritano de los unos y los ceros pudiera ayudarme a reiniciar mi PC MARLASKA SPECTRUM 2000 antes de que sea demasiado tarde. Envíe sus propuestas a "titanic@psoe.audiencianacional.es". Se recompensará.