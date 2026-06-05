Cada semana, la presión judicial y política sobre el Gobierno de Pedro Sánchez aumenta. Tras el auto de los registros de Santos Cerdán, Sandra León analiza en Socialismo S.L. las revelaciones del sumario de la llamada cloaca del PSOE, investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. A pesar de que todavía quedan partes bajo secreto de sumario, especialmente las referidas a la SEPI y la adjudicación de contratos, los datos conocidos constituyen un golpe demoledor para el Ejecutivo y apuntan directamente a la imputación del presidente y del partido como persona jurídica.

El primer gran titular del sumario confirma que la trama estaba dirigida por Santos Cerdán y Leire Díez con el fin de proteger los intereses del presidente del Gobierno, a quien se refieren en los mensajes como "el One". Asimismo, se demuestra que esta red mafiosa no nació tras conocerse la investigación a Begoña Gómez en 2024, sino que ya estaba plenamente activa en 2021. La agenda de Leire Díez intervenida por los agentes contiene anotaciones detalladas de los objetivos de la organización desde ese año.

Las pruebas de que Pedro Sánchez estaba totalmente al tanto de las maniobras de la cloaca son abrumadoras. El sumario reproduce mensajes de Leire Díez tras publicarse las primeras informaciones en El Confidencial, en los que asegura que "el One" le ordenó seguir adelante y elogió su "trabajo enorme". Además, empresarios implicados como Joaquín Parra han declarado que, al preguntar si el presidente conocía estas actuaciones, la respuesta de la trama fue un rotundo sí.

Relacionado La acusación popular insta a Zamarriego a inhibirse y dejar el caso cloacas del PSOE al juez Pedraz

El escándalo alcanza de lleno al Ministerio del Interior y a la cúpula de la Guardia Civil nombrada por Fernando Grande-Marlaska. Según la UCO, el director de la Guardia Civil ordenó expresamente a los investigadores que "enterraran" el caso que afecta a David Sánchez, hermano del presidente. Del mismo modo, la exdirectora del cuerpo, Mercedes González, investigó a los propios agentes de la UCO valiéndose de su estrecha amistad con Leire Díez, quien presumía abiertamente de controlarla.