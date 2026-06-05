"Operación PSOE": el plan de intoxicación mediática controlado por Leire y financiado por la campaña de Teresa Ribera

Una testigo ha decidido declarar 'voluntariamente' todo lo ocurrido en un medio de comunicación en el que se ofreció entrar como accionista a Leire Díez y que contó con respaldo financiero de la campaña a las elecciones europeas de Teresa Ribera. El medio era Crónica Libre y su plan permitió organizar todo un sistema de carpetas con información sensible contra jueces, fiscales anticorrupción, agentes de la UCO y hasta periodistas. El plan se denominó como 'Operación PSOE'. Y sus carpetas fueron destapadas por Libertad Digital hace ya un año.

La testigo declaró "en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid), siendo las 19:17 horas del día 28 de mayo de 2026". "Preguntada por su relación con el medio digital Crónica Libre," ella respondió: "Que ella es una de las personas fundadoras", "que existen dos socias que no figuraban en las escrituras, pero que sí asistían a las reuniones porque habían llegado a un acuerdo con Patricia López —otra socia— para tener acciones de la sociedad. Que estas dos personas son Leire Díez y Nuria Coronado. Que en el año 2021 es cuando empiezan a hablar de la constitución de la sociedad, y que tardan en configurar los estatutos y no es hasta marzo del año 2022 que se constituye formalmente bajo el grupo Crónica Libre. Que la declarante se constituye como administradora única de la sociedad durante el primer año, momento en el que debía ser sucedida por Patricia López. Que el 25/03/2024 se produce la dimisión de la declarante, sucediéndole Patricia en noviembre de 2024".

La testigo declara que conoce a Leire a través de Patricia en el año 2021. Que la participación de Leire consistió en aportar 160 euros para la constitución de la empresa. Esto se hizo a través de un contrato privado entre Leire y Patricia, el cual desconoce. Que Leire siempre decía estar ocupada al estar trabajando en SEPI y en Correos.

A partir de ahí aparece la gran operación: "Preguntada por la naturaleza de la llamada 'Operación PSOE', cuáles eran sus implicaciones, cómo se inició, quiénes participaban, quién o quiénes la coordinaban, quién fue el organizador o responsable de la citada operación, y si esta se llegó a concretar en gestiones concretas". Declara que creó unas carpetas en una cuenta de Google Drive donde se copiaba información de todos los afectados por las investigaciones de Villarejo.

"Preguntada por quién gestionaba el drive 'Operación PSOE', declara que una vez que crea la estructura de carpetas, posteriormente le quitan el acceso. Que cree recordar que el tiempo que la declarante tiene acceso a dicho drive, Leire no tiene acceso al mismo. Que durante el tiempo que estuvo trabajando con el contenido de las carpetas, los encargados de gestionar dicho drive eran Patricia López y Javier Pérez Dolset. Que en dichas carpetas se almacenaba información sobre los sumarios de todas las causas relacionadas con el comisario Villarejo, transcripciones de los audios y los audios", añade la testigo. El mecanismo ya estaba creado y había pasado a control de la cloaca.

Y preguntada por "el grupo de WhatsApp 'Azahar', quiénes participaban en el mismo, cuál era el objetivo del mismo y si este guardaba relación con algún tipo de encargo licitado por el PSOE, declara que ella no recuerda haber utilizado ese grupo de WhatsApp". Ella había quedado fuera según su testimonio, pero los archivos son ya conocidos tras ser desvelados por Libertad Digital hace un año. Carpetas y carpetas sobre el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, el también fiscal Grinda, los jueces Juan Carlos Peinado, Beatriz Biedma o el juez Marchena, el teniente coronel Balas de la UCO...

Eso sí, declara que, sin precisar fecha, en el año 2024, en un momento determinado, Patricia López le pregunta si todo el material relacionado con el contenido del drive 'Operación PSOE' se encuentra organizado, ya que tenía intención de hacérselo llegar al PSOE.

Y, atención: preguntada por la fuente de ingresos del medio y si cree que los niveles de tráfico y visitas del medio digital justificaban la inclusión del mismo en la campaña de medios, en condiciones normales, y por qué otros anunciantes tenían Crónica Libre y si estos pagaban cantidades similares por publicitarse en el medio, declara que no recuerda los precios de los banners y otros servicios, que estos contratos solo los gestionaba Patricia y que la declarante, como mucho, emitía las facturas que Patricia le decía.

Que la empresa apenas tuvo ingresos y que Patricia consiguió algún contrato de publicidad con una empresa catalana que no recuerda. Que se emitieron algunas facturas al Ayuntamiento de Salou en relación con una campaña de Fitur, pero no recuerda el importe y que recuerda haber facturado a la empresa IKI Group Communications SL por una campaña para el PSOE en el marco de las elecciones europeas de 2024, la de Teresa Ribera.

A continuación, la declarante aporta cuatro folios escritos a una sola cara que constan de una factura de Crónica Libre a la empresa IKI Group Communications SL por un importe de 18.125,50 euros de fecha 27 de mayo de 2024, así como tres folios que incluyen una cadena de correos electrónicos relacionados con la realización del servicio.