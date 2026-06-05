El vahído de Leire y la reunión traspapelada

La UCO parece que se ha embarullado con la reunión celebrada en Ferraz el 25 de abril de 2024. Esta, y no la del 26, sería el "punto de inflexión en lo que respecta a la actividad investigada", según se indica en el auto del juez Santiago Pedraz y con más detalle en el atestado 89/2026. Y es importante no solo por ser el inicio efectivo de las actividades supuestamente delictivas de la célula dirigida por Leire Díez, por orden del secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al que reportaba. También lo es porque revela el grado de servilismo de los periodistas afines al Gobierno.

Se publicó en Libertad Digital y lo hicimos porque, como se explicó en su día, una de las personas que asistieron al encuentro en la sede socialista de Ferraz, la periodista Patricia López, nos lo contó con pelos y señales. Patricia habla con Leire y esta con Santos. La fontanera se encuentra en Bilbao y regresa urgentemente a Madrid. Iberia tiene un vuelo operado por Air Nostrum que sale de Sondica a las 13:30 del día 25. Le consiguen un billete que ahora sabemos gracias a la UCO, lo paga el PSOE. Patricia relató lo más importante de lo tratado. "Le dimos a Cerdán unos audios de Villarejo en los que menciona las grabaciones en las saunas. Ellos se lo enviaron a El País esa misma tarde (la del 25)". Al día siguiente se publicó la pieza Una persecución a la familia de Sánchez que inició la 'policía patriótica' del PP hace 10 años. La firmaba José Manuel Romero, subdirector del periódico.

Patricia continúa: "A instancias de Cerdán se formó un grupo de trabajo. Se volvieron a reunir al día siguiente en Ferraz; también asistió Juan Manuel Serrano (el que arruinó a Correos)". Para la UCO esta reunión -la del 26 de abril- marcaría el comienzo, pero creo que se les ha traspapelado la celebrada el día anterior. Es en esta cuando Patricia López y Javier Pérez Dolset les proporcionan acceso a la información de la que disponen y Patricia le dice a Cerdán que ella no vive del aire. Le pidió 20.000 euros. La prueba de ese pago la encontró la UCO: un mensaje de Ion Antolín (director de Comunicación del PSOE) dirigido a la periodista y una factura de 18.000 euros justificada como campaña de publicidad electoral del PSOE en la web que dirigía la cloaquera. ¿Se les ha traspapelado a los agentes de la UCO o, pese a conocer que se celebró, no hay evidencias?

Volviendo al atestado 89/2026, un nombre se repite. Ha sido objetivo prioritario de estos delincuentes (presuntos): el fiscal José Grinda, que es como el perejil que está en todas las salsas y al que también desearían ver muerto, como al tcol. Balas. Sin embargo, parece que la UCO no ha considerado necesario tomarle declaración como testigo. Me dicen que el fiscal está muy molesto con estos guardias civiles que reproducen las afirmaciones de los cloaqueros y no han tenido tiempo para llamarle. Con este proceder y en un mundo en el que los informes policiales forman parte del espectáculo y aseguran titulares, dar por hecho que el fiscal tuvo algo que ver con Sandro Rosell es "dar pábulo a la invención de una gentuza".

Como también lo es obviar que "el juez dictó una sentencia brutal y tan severa en la que advierte a la señorita que le denunció de haber abusado del derecho" (son palabras del fiscal, que no oculta su enfado). Porque, si bien es cierto que la policía judicial reproduce las comunicaciones de la cloaca, sin completarlas con la declaración del afectado, aparecen como ciertas y eso no está bien. Pero nada bien. Y un último comentario. Hay quien asegura, yo entre ellos, que la cabeza del fiscal Grinda fue parte del pacto entre el Gobierno y Junts. La Comisión parlamentaria sobre la denominada Operación Cataluña fue un instrumento para lograrlo.

¿En qué momento Leire Díez pasó de ser una dicharachera bacaladilla a convertirse en un implacable escualo? Seguro que nunca lo sabremos, pero ustedes sí deben conocer que todo villano tiene su momento de canguis. A ella le aconteció cuando se vio obligada a sentarse frente a frente con el que fuera el archivillano Villarejo, el Moriarty del foro cloaquero. Un policía con posibles que hoy pasa las tardes como animador de youtubers locuelos que le ríen sus ocurrencias de abuelo cebolleta.

Pues bien, nuestra Leire, que iba por ahí haciéndose la valiente y dándoselas de importante se riló al imaginarse cara a cara con Villarejo. Según el informe de la UCO, el día 26 de abril de 2024, la cloaquera escribe a un tal Cabrera (abogado del excomisario). Lo hace por indicación de Sandro Rosell (el del Barcelona). Conciertan una comida ("¿le traemos a la señora un platito de jamón y unos cogollitos?") Pero Leire tiene miedo. Le dice a Vicente (el ex de la SEPI) "que busquen a otra persona, que yo no voy".

Pero el deber es el deber y ella es una militante socialista comprometida y se sacrificará por el bien de su Pedro y de la clase media y trabajadora. Dolset y Sandro Rosell van a su casa. La animan. "Han venido para pedirme que me quede con ellos", le dice a Vicente y este responde: "ellos te aprecian y te quieren". Los malotes también tienen su corazoncito. Leire se reúne con Villarejo, no una sino tres veces. Y ahora, todo este sufrimiento para que los tuyos te amenacen con emprender acciones legales por el daño hecho al PSOE y a sus dirigentes. Mira hija, yo en tu lugar… ya sabes.