Sánchez "garantiza" que no habrá superdomingo electoral y se muestra compungido por las "andanzas" de Leire Díez

Acorralado por las últimas revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Pedro Sánchez ha activado el manual de resistencia y tierra quemada. A su llegada a la cumbre de la Unión Europea-Balcanes Occidentales en Montenegro, el jefe del Ejecutivo ha intentado desvincularse por completo de lo que ha calificado como las "andanzas" de la exmilitante socialista Leire Díez, presuntamente dedicada a torpedear investigaciones judiciales que afectaban de lleno al PSOE y al propio Gobierno.

"Nunca avalé, nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado", ha espetado Sánchez ante los medios, intentando levantar un cordón sanitario a su alrededor. Sin embargo, los informes del instituto armado apuntan a una realidad mucho más incómoda: los mensajes intervenidos a Díez deslizan de forma nítida que el presidente del Gobierno podría haber estado al tanto de sus maniobras en la sombra.

Lejos de asumir responsabilidades o dar explicaciones técnicas sobre el alcance de la trama, el líder del PSOE ha preferido recurrir al clásico victimismo frente a la oposición para desviar la atención. "De hecho, siempre he sido muy claro en esto: yo no hago ni he hecho lo que otros sí me hicieron a mí", ha lanzado con tono desafiante.

El escándalo no solo roza la mesa del Consejo de Ministros, sino que golpea el corazón de Ferraz y de las instituciones del Estado. A pesar de la gravedad de los contactos detectados por la UCO, Sánchez ha optado por un blindaje total de sus afines. Ha mostrado su respaldo absoluto a Cristina Narbona, presidenta del PSOE y salpicada por los investigadores tras acreditarse sus contactos directos con la imputada. Y también con Mercedes González, directora de la Guardia Civil y fuertemente cuestionada tras revelarse que mantuvo múltiples reuniones secretas con la propia Leire Díez.

En un tono amenazante, el presidente del Gobierno ha asegurado que "los equipos jurídicos del partido están investigando y analizando toda la documentación de la causa, y cuando lo hagamos con rigor, solvencia, tendrán información sobre las acciones que vamos a emprender", algo que ya han apuntado en varias ocasiones y cuyas demandas nunca han llegado a producirse. "Mi gobierno es un gobierno limpio, mi partido es un partido íntegro y desde luego, la corruptela es de unos pocos", ha remarcado antes de acusar al PP de hacer una oposición marrullera basada en "insidias".

Descarta el superdomingo electoral

Pedro Sánchez también ha garantizado este viernes "por activa y por pasiva" que "no habrá un superdomingo electoral", es decir, que no hará coincidir las elecciones generales con los comicios municipales y autonómicos que deben celebrarse en mayo de 2027. Sánchez ha defendido que los candidatos a alcaldías y gobiernos autonómicos tengan su propio debate.

"Y les puedo garantizar a los españoles y a todo los partidos políticos que desde luego no va a haber un superdomingo electoral", ha reiterado.

De esta manera, Sánchez sale del paso de las peticiones de PNV y Junts, que han reclamado un adelanto electoral tras las últimas novedades en los casos de corrupción que afectan al PSOE, o también del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que indicó que sería una "puñalada trapera a todo el sistema" que las elecciones generales coincidieran con las autonómicas y municipales, aunque reconoció que no había "ningún indicio" de que eso fuera a suceder.