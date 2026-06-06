Cruce de reproches entre la Fiscalía y el Senado tras citar a Peramato por las 'purgas'

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, no acudirá el próximo 9 de junio al Senado, después de haber sido citada por la Comisión de Justicia para dar explicaciones por las ‘purgas’ aprobadas en los últimos meses, relacionadas con la condena del Tribunal Supremo a su antecesor, Álvaro García Ortiz. Tal y como avanzó Libertad Digital, Peramato esgrime "problemas de agenda" para asistir, a lo que la Cámara Alta le advierte: "Debe acudir en junio, sí o sí".

En la carta remitida por Peramato al presidente del Senado, Pedro Rollán, a la que ha tenido acceso este periódico, la fiscal muestra su "voluntad de atender los requerimientos" de esta Cámara, pero asegura no poder asistir por tener agendado, previamente, un acto de toma de posesión de fiscales del Tribunal Supremo y del teniente fiscal de la Inspección Fiscal.

Reproches mutuos

En la misiva, Peramato reprocha a esta institución que la citación "se haya producido sin comunicación previa" y, pese a decir que se muestra dispuesta a colaborar, no fija qué días tiene disponibles para atender el requerimiento de la Cámara Alta. Según la agenda oficial publicada en la web de la Fiscalía, el viernes 19 de junio lo tiene vacío.

La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Yolanda Ibarrola, responde a su carta con otra en la que evidencia su malestar por el reproche hecho sobre la citación: "Con el debido respeto, quisiera trasladarle mi sorpresa por dicha manifestación, toda vez que el día 21 de mayo se le remitió una comunicación electrónica en la que se le proponía la posibilidad de celebrarla los días 1, 3, 9 o 11 de junio".

"El 25 de mayo se me remitió por parte de la Fiscalía General una carta en la que no se aludía a la imposibilidad de acudir ninguno de los días propuestos", por lo que se acordó la comparecencia para el 9 de junio. En consecuencia, y "dada la disponibilidad expresada para comparecer", el Senado exige a Peramato que informe de qué día podría acudir.

"Antes de junio, sí o sí"

"Concrete a esta Presidencia los días en que sería posible verificar su presencia ante la Comisión de Justicia del Senado, siempre antes de que concluya el actual período de sesiones, es decir, durante el mes de junio", advierte el PP en la carta remitida a la Fiscalía para poner coto a la tentación que pudiera tener Peramato de posponerlo todo a después del verano.

Su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, huyó en dos ocasiones del Senado en pleno procesamiento por revelar secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, causa en la que finalmente fue condenado y que derivó en su dimisión. Finalmente, compareció en la Comisión de Justicia a la tercera citación.

El Senado ha citado a Peramato por la decisión de ascender a las fiscales que habrían favorecido los intereses de García Ortiz durante el juicio, y remover de su puesto a la fiscal que declaró contra él. Coincide, además, que la ‘guerra’ se ha extendido al caso Plus Ultra, cuyo sumario señala la posible connivencia de estas dos fiscales para dar carpetazo a la causa, motivo por el que se les ha abierto expediente.