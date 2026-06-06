El esperpéntico juicio al 'hermanísimo': resumen de un juicio dantesco

En los micrófonos de El Programa de Cuesta, se analiza la comparecencia judicial de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, en relación con su controvertido puesto en la Diputación de Badajoz. Tras un año de preparación, el acusado fue incapaz de precisar las funciones de la supuesta Oficina de Artes Escénicas, llegando a definirla como una mera "categoría administrativa" y no como un espacio físico. Este testimonio refuerza las sospechas de que se trata de un puesto fantasma creado únicamente para justificar su sueldo público, ya que admitió no saber siquiera dónde se ubicaba físicamente su despacho.

El programa detalla las presuntas irregularidades y la falsificación de documentos en el proceso de selección de la Diputación de Badajoz, presidida por Miguel Ángel Gallardo. Según la investigación de la UCO de la Guardia Civil, las calificaciones del concurso fueron manipuladas después de que el partido Podemos exigiera transparencia. Para disimular que el hermano del presidente era el único candidato apto, se modificaron las actas para incluir a otros aspirantes, pero se le otorgaron cinco puntos adicionales de forma arbitraria por un máster en dirección de orquesta que inicialmente carecía de puntuación, garantizando así su contratación.