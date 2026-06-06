La libreta de Leire Díez incluye anotaciones sobre la primera purga de Marlaska en la Guardia Civil: Corbí y Baena

La investigación del juez Pedraz ha fijado el inicio de los hechos de la cloaca de Santos Cerdán y Leire Díez en 2024. Pero realmente alude a los hechos relacionados con la labor de acoso y derribo a jueces, fiscales, UCOs y periodistas que investigan los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez, su partido, su Gobierno y su familia. Y es que esa actividad presuntamente delictiva no pudo comenzar antes de las primeras detenciones del caso Koldo-PSOE o de las primeras imputaciones de la mujer de Sánchez o de su hermano. Pero eso no significa que la cloaca naciera ahí. Más bien implica que en esa fecha –24 de abril de 2024, el mismo día de la carta del presidente "profundamente enamorado"– la cloaca se centró en ese cometido.

Pero hay anotaciones que apuntan a labores previas. Se habla de la juez Alaya, la del caso de los ERE en Andalucía. Y se habla de dos mandos de la Guardia Civil que fueron combatidos oficialmente y hasta purgados por determinadas investigaciones. Uno es Sánchez Corbí, fulminado nada más llegar Sánchez y Fernando Grande-Marlaska al poder –y era nada menos que el jefe de la UCO– . El otro es Daniel Baena, de quien pidió la cabeza el separatismo por investigar las conexiones entre Carles Puigdemont y Junts y la Rusia de Putin.

Sus nombres aparecen en la libreta azul de Leire Díez. Pero la purga o ataque interno a estos mandos fue años antes de la carta del presidente "enamorado". Y eso legitima la sospecha sobre el momento real del inicio de la actividad de la cloaca.

El teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena dirigió las investigaciones contra los golpistas catalanes del 1-O y de la llamada "trama rusa". Sus informes destaparon los presuntos vínculos entre el entorno de Carles Puigdemont y el Kremlin para desestabilizar España y la Unión Europea.

Los informes elaborados bajo la dirección de Baena apuntaban a que emisarios del expresidente catalán mantuvieron reuniones en Moscú con agentes de inteligencia y diplomáticos rusos para lograr apoyo económico y militar a la ruptura de España y al 1-O.

La investigación señaló a figuras del entorno más cercano de Puigdemont, como Josep Lluís Alay. Y lo hizo para analizar sus contactos directos con el entorno del presidente ruso Vladimir Putin. Las pesquisas iniciales detalladas por Baena dieron lugar a líneas de investigación judicial que revelaron indicios sobre la existencia de una red de desinformación respaldada por Rusia. Pero ese éxito en la investigación fue precisamente lo que supuso el ataque a Baena. Durante la investigación de estas injerencias rusas en Cataluña, el teniente coronel Baena fue apartado de su puesto en plena exigencia de purga por parte del separatismo catalán.

El otro caso es el de Sánchez Corbí. El coronel Manuel Sánchez Corbí fue cesado como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en agosto de 2018 debido a una "pérdida de confianza". Es decir, que fue apartado nada más llegar Sánchez y Marlaska al poder. El detonante supuesto de su destitución fue un correo electrónico interno enviado por Sánchez Corbí en julio de 2018 en el que denunciaba el agotamiento de la partida de fondos reservados en determinadas investigaciones y el consiguiente efecto paralizador de esas líneas de actuación. El correo se filtró y el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, optó por su cese fulminante.

Sánchez Corbí recurrió judicialmente su destitución, pese a lo que el Tribunal Supremo consideró que la motivación del Ministerio del Interior había sido "clara, suficiente y comprensible" para cesarlo porque se trataba de un puesto de libre designación y especial confianza.