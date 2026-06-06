Sánchez, ordena; la cloaca, actúa: así operaban para salvarlo de la Justicia

El Programa de Cuesta aborda la última hora sobre la supuesta trama de corrupción que salpica directamente al entorno de la presidencia del Gobierno. A pesar de las tajantes declaraciones de Pedro Sánchez negando cualquier implicación o conocimiento de una 'cloaca' destinada a protegerle, las revelaciones apuntan a una estructura organizada desde la propia sede de Ferraz para blindar al líder socialista. Según se detalla, esta red habría contado con la colaboración de altos cargos policiales y del propio Partido Socialista Obrero Español, coordinados para neutralizar las pesquisas judiciales que amenazaban al Ejecutivo.

Uno de los aspectos más alarmantes de este caso es la supuesta injerencia en la cúpula de la Guardia Civil para neutralizar las investigaciones de la UCO (Unidad Central Operativa). Para lograr este objetivo, la trama habría colocado a personas afines en puestos de máxima responsabilidad, como las direcciones generales ocupadas por Mercedes González y Leonardo Marcos, así como al Director Adjunto Operativo, Manuel Llamas. La finalidad de esta maniobra era, presuntamente, forzar el cese de las investigaciones sobre el patrimonio y las actividades de la familia del presidente, lo que representa un flagrante ataque al Estado de Derecho y a la igualdad de todos ante la ley.

En el centro de las sospechas se sitúa Leire Díez, considerada por los colaboradores del programa como una pieza clave de esta cloaca socialista. A pesar de haber negado inicialmente cualquier contacto con la dirección de la benemérita, las pruebas demuestran que visitó la Dirección General en varias ocasiones. Estas reuniones tenían como objetivo, entre otros, tratar la recolocación del comandante Rubén Villalba, considerado el presunto 'topo' de la red de hidrocarburos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha quedado en entredicho tras ofrecer versiones contradictorias sobre estos encuentros, intentando desvincularlos de la trama de corrupción.