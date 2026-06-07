Dos judías expulsadas y demasiados silencios

Parece mentira que aquí nos encontremos otra semana más. De nuevo, el antisemitismo más atroz vuelve a recrudecerse en nuestro país y, esta vez, en la ciudad de Barcelona. Es en este tipo de momentos cuando una sociedad revela quién es realmente. No cuando proclama sus valores, sino cuando decide a quién excluye de ellos. La semana pasada, dos mujeres judías estadounidenses residentes en Barcelona denunciaron haber sido expulsadas de un evento organizado en una sauna de ambiente LGTB del Eixample después de que los organizadores vieran la estrella de David que llevaba una de las mujeres al cuello. Según su relato, el cual queda constatado en el vídeo que ellas mismas grabaron y que todo el que quiera puede encontrar y ver fácilmente en internet, fueron interrogadas sobre si eran sionistas, sometidas a una suerte de examen ideológico y finalmente expulsadas entre consignas de "Free Palestine".

Detengámonos un instante en lo ocurrido. No estamos hablando de una discusión política sobre la complejidad de Oriente Medio ni de un debate académico y riguroso sobre el conflicto israelí-palestino. Estamos hablando de dos mujeres identificadas como judías por un símbolo visible de su identidad –y uno de los símbolos más importantes para los judíos, como es la estrella de David– y sometidas a un trato que ninguna persona aceptaría para ninguna otra minoría.

La pregunta es sencilla: si dos mujeres hubieran sido expulsadas de un establecimiento por llevar un hiyab o cualquier otro símbolo religioso, ¿cuánto tiempo habría tardado la condena pública? Probablemente minutos. Sin embargo, y digámoslo sin medias tintas, cuando las víctimas son judías, demasiadas personas buscan primero una explicación, una matización o incluso una justificación. Ahí es precisamente donde radica el problema de fondo.

Durante años se nos ha repetido que el antisemitismo pertenece al pasado. Que Europa aprendió la lección. Que la intolerancia contra los judíos es una reliquia histórica. Algunos llegamos a pensar que así era hasta el 7 de octubre, pero la realidad demuestra lo contrario. El 7 de octubre sirvió como la "excusa perfecta" para que los antisemitas de toda la vida volvieran a salir de las cuevas donde estaban escondidos y condenados al ostracismo. Lo que estamos viendo en el conjunto de Occidente no es un fenómeno aislado, es la normalización progresiva de un clima donde ser visiblemente judío vuelve a convertirse en un serio riesgo.

La lógica suele ser siempre la misma. Primero se afirma que el problema no son los judíos, sino los sionistas. Después se exige a cualquier judío una declaración pública sobre Israel para poder ser aceptado. Finalmente, se acaba excluyendo al judío por el mero hecho de ser identificado como tal.

A todo esto, creo pertinente recordar una vez más qué es el sionismo y qué significa ser sionista. Estamos rodeados de gente que no tiene ni la más mínima idea de lo que está diciendo y, para eso, es fundamental definir los términos. El sionismo no es nada más que un movimiento nacional de autodeterminación del pueblo judío para poder vivir en su tierra ancestral.

Una vez definido el término sionismo, yo me pregunto por qué el movimiento woke de extrema izquierda defiende tan activamente el derecho de los pueblos indígenas a reclamar volver a vivir en su tierra ancestral, pero al pueblo judío se le aplica un doble estándar. Resulta curioso que el sionismo sea presentado como un proyecto colonialista e imperialista cuando se puede demostrar arqueológicamente la conexión que existe entre el pueblo judío y la tierra de Judea y Samaria. Como suelen decir los americanos, food for thought (algo en lo que pensar).

Volviendo a Barcelona, lo preocupante es que este episodio no aparece en el vacío. Cataluña acumula demasiadas señales de alarma. En los últimos meses se han producido actos vandálicos contra espacios vinculados a la comunidad judía en Barcelona, como fue el caso de las tumbas que aparecieron profanadas y con destrozos en el cementerio judío pocos días antes de la ceremonia anual del recuerdo del Holocausto. Otro caso a tener en cuenta fue el de una página web que fue objeto de controversia por señalar públicamente a comercios, empresas y ciudadanos judíos residentes en Barcelona para boicotearlos. En ella aparecían señalados el colegio judío de Barcelona, negocios de ciudadanos judíos y locales con comida kosher. La sinagoga de Gerona también sufrió actos vandálicos y antisemitas, donde aparecieron pintadas contra Israel. Estos son solo algunos de los muchos incidentes antisemitas que se han producido en Cataluña durante el último año, a los que ahora se suma el ocurrido la semana pasada en la sauna del Eixample.

Barcelona se ha enorgullecido históricamente de ser una ciudad abierta, cosmopolita y plural. Precisamente por eso debería reaccionar con firmeza ante situaciones como esta. El silencio por parte de las máximas autoridades en Cataluña deja mucho que revelar. Porque la historia europea demuestra que el antisemitismo nunca comienza con grandes tragedias. Empieza con pequeños vetos. Con exclusiones aparentemente justificadas. Con la normalización de prejuicios que jamás se tolerarían contra otros colectivos. Empieza cuando una minoría deja de sentirse plenamente bienvenida en los espacios públicos. Empieza cuando el silencio se vuelve más cómodo que la condena.

La Europa democrática prometió que había aprendido la lección. Sin embargo, cuando dos mujeres son expulsadas de un establecimiento por llevar una estrella de David y parte de la sociedad busca explicaciones antes que condenas, conviene recordar una verdad incómoda: el antisemitismo no regresa cuando aparecen los primeros agresores, regresa cuando desaparecen quienes están dispuestos a enfrentarse a ellos. Ya nos lo advirtió el gran Edmund Burke con su célebre frase: "Para que el mal triunfe, solo es necesario que los hombres buenos no hagan nada". La pregunta es: ¿hemos aprendido realmente la lección?