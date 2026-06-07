Zapatero se hace de oro: todo lo que hay detrás de sus oscuros negocios

En el editorial del Programa de Cuesta, se analiza el flujo de información que vincula al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con una presunta trama de financiación irregular y comisiones relacionadas con el petróleo venezolano. La aparición de una libreta azul destapa las anotaciones que evidencian el conocimiento y la cobertura de lo que se denomina la cloaca del PSOE a estos negocios con el crudo.

La ministra María Jesús Montero ha salido al paso para desmentir categóricamente las acusaciones, mostrando su confianza en Zapatero y recordando que el caso Plus Ultra ya fue archivado por los tribunales. Sin embargo, desde el programa se rebate esta defensa, señalando que dicho archivo se debió a la superación de los plazos de instrucción y a las maniobras de la propia Fiscalía Anticorrupción para entorpecer la obtención de pruebas.

El núcleo de la denuncia reside en un complejo esquema financiero certificado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Según las investigaciones, sociedades como Thinking Heads realizaron pagos directos a Zapatero que suman más de 680.000 euros. Esta red conecta con Daniel Romero Abreu y el denominado Gay Center, una ramificación de negocios procedentes de China que supuestamente servía para el desvío de fondos.

La empresas de las hijas de Zapatero

El dinero de esta trama terminaba en gran parte en la sociedad Whatthefav, propiedad de las hijas de Zapatero, que habría recibido más de medio millón de euros de forma indirecta. Asimismo, se destaca el papel de Análisis Relevante, empresa instrumental manejada por un presunto testaferro del expresidente, que canalizaba los fondos de vuelta hacia el exlíder socialista.

La sospecha final apunta a si el partido permitiría semejante estructura de comisiones sin obtener un beneficio directo para la financiación del PSOE, situando al petróleo como el elemento central de este entramado de corrupción.