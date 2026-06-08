Carlos Cuesta expone la cascada judicial que acorrala al PSOE y la hipocresía de sus socios

Carlos Cuesta ha expuesto en su último editorial de La noche de Cuesta la cascada infinita de causas judiciales a las que se enfrenta el PSOE y el entorno más cercano de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, además de la hipocresía de los socios del Gobierno, que no dejan caer el Ejecutivo socialista.

Cuesta ha recordado algunos de los titulares que se pueden encontrar en estos momentos en la portada de Libertad Digital. "Esto es un día cualquiera en la España de Pedro Sánchez. Titular número uno: el juez Santiago Pedraz se plantea imputar al PSOE de Sánchez por organización criminal. A todo el Partido Socialista. No a uno, no a un secretario de Organización, no al segundo, no a un miembro de la Ejecutiva, Juanfran Serrano, no a un jefe de gabinete. No, no, no. A todo el Partido Socialista por ser una organización criminal".

También ha recordado cómo el juez pide a la Fiscalía General del Estado que informe de las reuniones que ha mantuvo con Leire Díez. La Fiscalía General del Estado, "que viene de una condena por filtración a Álvaro García Ortiz, condenado en firme por el Tribunal Supremo por estar filtrando cosas del novio de Isabel Díaz Ayuso para acabar con Isabel Díaz Ayuso. Una maniobra para acabar con una rival política. Esto es más propio de la Stasi, esto es más propio de dictaduras comunistas, y el juez está teniendo que pedirle a la Fiscalía General que dé toda la información. No imputa a la Fiscalía General porque ya sería una auténtica barbaridad desde el punto de vista jurídico".

"Pero vamos, si le tienes que estar pidiendo un requerimiento de información, me contarán ustedes cuál es la diferencia, dependiendo de lo que encuentre, con que dé el paso para volver a imputar a la Fiscalía General del Estado". "Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el fiscal general que lo hizo, en aquel momento, los encuentros con Leire Díez, o bajo el cual se hicieron esos encuentros, ya está condenado. Con lo cual habría, posiblemente, que imputarle de nuevo. Habría que procesarle de nuevo. Lo mismo habría que condenarle de nuevo", ha comentado ironicamente Cuesta.

"Primera tasación de las joyas de Zapatero. Diamantes, zafiros y rubíes auténticos que superan más de un millón de euros. De ahí hacia arriba. ¿José Luis Rodríguez Zapatero ha declarado estas joyas? No. ¿José Luis Rodríguez Zapatero tiene documentación de estas joyas? Que sepamos hasta el momento, no. ¿José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho exactamente quién le ha dado y en pago de qué estas joyas? La respuesta, de nuevo, no".

Cuesta tambiébn ha recordado la imputación del vicepresidente de la SEPI por el rescate a Air Europa. "El vicepresidente de la SEPI que operaba como presidente. Era Bartolomé Lora, pero es que tenía que haberse rellenado el hueco, la silla vacía, de Vicente Fernández Guerrero, persona que mantenía una relación muy personal con María Jesús Montero. Y María Jesús Montero, después de que imputaran a Fernández Guerrero por el caso Aznalcóllar, decidió que dejaba la silla vacía para que siguiera mandando en la sombra. Y mientras firmaba las supuestas decisiones Bartolomé Lora, que también aparece ya en estos momentos imputado. Pero es que Vicente Fernández Guerrero, de facto, lo está. Porque lo está en la trama SEPI, que es la misma trama donde también está Santos Cerdán".

También ha recordado a Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo García, imputada también. Imputada por la trama cloaca. "Imputada por la pertenencia a una cloaca que pretendía acabar con jueces, con fiscales anticorrupción, con agentes de la UCO, con periodistas que investigan la corrupción". Esto es un día cualquiera. Esto es en lo que se ha convertido España. En plena visita del Papa, por cierto. Y ahí estaba Pedro Sánchez, aplaudiendo. "¿Pero usted qué aplaude? Bueno, pues ahí estaba", ha apuntalado Carlos Cuesta.

"Y esta es la España actual en la cual hay un grupo de partidos, el Partido Socialista lo doy por hecho, evidentemente, como está diciendo en estos momentos el juez Pedraz, que se plantea imputar al Partido Socialista en bloque como organización criminal. Pues qué vamos a pensar de un partido así", ha criticado.

Financiación ilegal

"Hay otra serie de partidos que ahí siguen dándole apoyo. Los mismos a los que hemos escuchado decir que habría una línea roja con la financiación ilegal. ¿Cómo que una línea roja? Si lo que tenemos ahora es una línea ultravioleta. Si ya sabemos no que hubiera financiación B o que hubiera caja B, que lo sabemos desde las chistorras", ha explicado el director de La Noche de Cuesta.

"Lo que sabemos es que se utilizó una financiación B, una caja B, por medio de facturas falsas y sociedades interpuestas de los propios miembros de la cloaca, así lo dice el juez Pedraz, para realizar pagos desde el partido y trasladar partidas de financiación a la cloaca para que acabara con jueces, fiscales anticorrupción, periodistas que investigan los casos de corrupción y determinados agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que estaban en esa investigación de todos esos casos que rodean al PSOE, a Sánchez, al Gobierno y a la familia de Sánchez. Esto es lo que hay", ha añadido Carlos Cuesta.

"Esos partidos, a fecha de ahora, siguen diciendo que cómo les preocupa lo de la cloaca, cómo les preocupa lo de las joyas de Zapatero, cómo les preocupa la causa especial sobre la financiación del Partido Socialista, cómo les preocupan todos los casos de corrupción, la trama de obras públicas, la trama SEPI, cómo les preocupa el caso mascarillas, cómo les preocupa la sentencia que está por llegar, cómo les preocupa el caso del hermano de Pedro Sánchez, cómo les preocupa el caso de Begoña Gómez, por cierto, el caso de Begoña Gómez que ya parece también conectado con las cloacas. ¿Pero qué hacen esos partidos? Absolutamente nada", ha denunciado Carlos Cuesta.