A este no lo blanquea ni el Papa

Es muy curioso el marco mental en el que la derecha española suele moverse cuando analiza o incluso critica a los dirigentes de la izquierda, sobre todo por contradictorio. Por un lado, tiende –tendemos, si me permiten– a menospreciarlos de una forma muy peligrosa: tanto Pedro Sánchez como Zapatero fueron considerados durante mucho tiempo unos perfectos idiotas, casi nos reíamos de su evidente falta de lecturas y de su escasa talla académica e intelectual.

Lo cierto es que, a la luz de lo que hemos visto, vivido y sufrido no sólo no son tontos, sino que se trata de dos políticos extremadamente hábiles y, sobre todo en el caso de Sánchez, con una osadía insólita y una falta de escrúpulos descomunal que le han llevado a ensanchar hasta límites insospechados los límites de lo que es aceptable en política, al menos si eres de izquierdas.

Si acaso superamos la fase del desprecio pasamos a otorgarles cualidades que tampoco tienen: ¿recuerdan cuando Sánchez se iba a llevar las elecciones de calle a base de meter fondos europeos en la economía nacional? ¿O cuando iba a usar el semestre de la presidencia rotatoria de la UE y aquello iba a ser la repera? Pues bien, ambas cosas pasaron y, como dijo aquel, no hubo nada.

Le hemos visto sobrevivir tantas veces a cosas que deberían ser una muerte –política, claro– segura que ya le otorgamos una baraka que tampoco tiene. Por ejemplo, estos días se decía y se dice que la visita de León XIV va a disipar los muchísimos problemas del presidente del Gobierno, y los que no se los llevará el Mundial como el viento se lleva las hojas en otoño.

Pues miren, no. Repaso en estos momentos la mayor parte de las cabeceras españolas y en prácticamente ninguna la noticia más leída es sobre la visita del Papa. De hecho, la media aproximada es que, pese a la profusión de informaciones de todo tipo sobre las actividades de León XIV en Madrid, sólo hay un par de noticias sobre ellas entre los diez temas que más están interesando a los lectores de casi todos los medios españoles.

La mayoría de lo más leído sigue siendo lo de la semana pasada y lo de la que viene: la corrupción del Gobierno, la mafia de Ferraz, las joyas de Zapatero… La podredumbre ha alcanzado tal altura que la bola de nieve no se detiene y, tal y como están las muchísimas causas judiciales, no se va a detener en una buena temporada: el día que no caiga una condena caerá una imputación y el que no un registro, una filtración o un paseo por el Juzgado.

A este sujeto que nos preside y a sus secuaces no los blanquea ni el Papa, yo creo que ni siquiera los blanquearía San Juan Pablo II, aunque lo más probable es que el gran Wojtyla más que blanquearlo le pusiese la cara roja con un buen par de bofetadas.