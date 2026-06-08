Feijóo se ve con el Papa y le regala una camiseta de Rafa Nadal y un libro sobre la historia compostelana

El papa León XIV ha recibido esta tarde en audiencia al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien le ha trasladado el agradecimiento del primer partido de España por su visita a nuestro país, según informa el partido en una nota a los medios. "Son días de gran ilusión para una parte muy importante de nuestra sociedad y en el PP compartimos esa alegría", le transmitió Feijóo, al mismo tiempo que destacó la respuesta histórica del pueblo español en los diferentes actos del Santo Padre.

Durante el encuentro, Feijóo reivindicó la figura de León XIV como "faro moral" en estos tiempos de incertidumbre y apeló a la tradición católica como pilar sobre el que seguir construyendo una sociedad más justa, libre y humana. "España, como el resto de Europa, no se entiende sin sus raíces cristianas", subrayó, y añadió que "no vamos a renunciar a ese legado, sino a reivindicarlo porque una sociedad verdaderamente libre no se construye contra sus raíces, sino desde ellas".

En este sentido, recordó que el humanismo cristiano es uno de los pilares del proyecto del Partido Popular. "Para nosotros no es algo circunstancial sino un principio básico que nos inspira desde siempre", dijo, y le trasladó que la defensa de la dignidad humana, de la vida, de la familia y de la libertad son objetivos irrenunciables para los populares en sus responsabilidades políticas.

Feijóo también quiso agradecerle el reconocimiento expreso que el Santo Padre ha hecho esta mañana a la contribución de España al mundo. "Ha sido emocionante recordar por boca del Papa la aportación de la Escuela de Salamanca al pensamiento universal y a la feliz idea de poner límites al poder", señaló.

Por último, el presidente del PP consideró que esta visita será inolvidable y, por ello, ha querido sumar a ese recuerdo dos símbolos de lo que somos como país. En primer lugar, le ha hecho entrega al Papa -gran aficionado al tenis- de una camiseta firmada por Rafa Nadal, referente de la España que nunca se rinde ante la adversidad. Y, en segundo lugar, como ejemplar de la Nación milenaria que somos, le ha regalado el libro "España sagrada: tomo XX", centrado en la historia compostelana, la ciudad donde descansa el Apóstol Santiago.