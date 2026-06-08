Siempre fue el Caso Sánchez

Existe un principio en el análisis forense y policial según el cual la acumulación de casualidades deviene en certidumbre geométrica. Este principio lo podemos trasladar perfectamente a la situación política española.

Durante meses, la opinión pública ha asistido a un goteo incesante de sumarios, registros y detenciones que parecían ramificarse en direcciones distintas: el caso Koldo, el escándalo Ábalos, las mediaciones de Cerdán, el rescate de Plus Ultra, los negocios de Zapatero, el entramado de Leire Díez, la colocación de David Sánchez o las actividades de Begoña Gómez. Vistos de forma separada, el relato oficial ha intentado despacharlos como comportamientos aislados; meros excesos o, a lo sumo, manzanas podridas operando por libre en la periferia del poder.

Sin embargo, cuando se cruzan las líneas, todos los casos convergen en el mismo punto. Si en la antigüedad todos los caminos conducían a Roma, hoy la constelación de indicios conduce en línea recta a la Moncloa. Es decir, hay un caso que engloba a todos los demás: el caso Sánchez.

Hasta hace apenas unos días, vincular esta constelación de entramados con la cúspide del poder era un ejercicio de deducción lógica, de instinto político basado en la premisa de que es imposible que un ecosistema semejante se proyecte a espaldas de su máximo responsable.

En los informes de la UCO, el vértice de la pirámide aparecía neblinoso, envuelto en alias impersonales como el Uno o el One, o en los enigmáticos señalamientos de Víctor de Aldama. Pero la investigación ha dado un salto cualitativo que liquida cualquier coartada. Las notas de Leire Díez han añadido una nueva y definitiva nomenclatura: las siglas P.S..

Esta revelación no nace ya de la especulación o los anhelos fascistas, sino del cruce de datos obtenidos por la Guardia Civil y la Fiscalía. Cuando en esas anotaciones se lee textualmente "Posible estrategia ser abogado del hermano de PS", en el preciso momento en que la trama pilotada por Leire Díez intentaba interferir en el procedimiento contra David Sánchez, hermano del presidente, la niebla se disipa. La sincronía es perfecta. La identidad oculta detrás de las siglas queda fijada por los hechos: P.S. equivale, de forma inequívoca, a Pedro Sánchez.

Frente a esta revelación, el último muro defensivo del Gobierno y sus terminales mediáticas se reduce a un mantra desesperado: la ausencia de una sentencia firme. Pero confundir deliberadamente responsabilidad penal y responsabilidad política no es garantismo, sino una forma de parálisis. La Justicia debe determinar si hay delito; la política debe determinar si un presidente puede seguir gobernando.

No hace falta una condena penal para emitir una sentencia política. Bastaría una parte infinitesimal de lo que ya contienen los sumarios para que, en cualquier democracia, Pedro Sánchez hubiera dimitido de forma fulminante o hubiera sido forzado a hacerlo. El juicio político hace tiempo que está visto para sentencia. Si el veredicto no se ejecuta no es por falta de evidencias, sino por la aritmética que sostiene al presidente: un bloque unido por el pegamento de intereses donde al menos dos de los grupos se declaran abiertamente enemigos del Estado.

Con todo, el error más grave es contemplar este escenario solo como corrupción. James Madison advirtió que la concentración de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en las mismas manos es "la definición misma de la tiranía". Esa advertencia apunta a la verdadera naturaleza del problema. El tráfico de influencias, las comisiones o el nepotismo parecen incontestables, pero representan solo el síntoma superficial. Lo decisivo no es ya si alguien se ha beneficiado del poder, sino si desde el poder se ha conspirado para neutralizar los contrapesos que permiten controlarlo.

De hecho, al ordenar la secuencia temporal, los informes judiciales revelan otra sincronía alarmante. Los famosos cinco días de reflexión del presidente no sirvieron para la meditación íntima, sino para diseñar y activar una sucia contraofensiva.

Pedro Sánchez no habría reflexionado sobre su futuro político; habría utilizado esos cinco días para idear y poner en marcha un ataque sin precedentes contra el propio Estado de Derecho, poniendo en la diana a los jueces que instruyen, los fiscales que no se pliegan, los agentes que redactan los informes y los testigos que arrojan luz.

Esto ya no pertenece al catálogo ordinario de la corrupción; es una operación en la que el Ejecutivo ha conspirado para neutralizar los contrapesos democráticos. Ahora, todos los casos apuntan al caso que siempre estuvo ahí: el caso Sánchez. Lo que está en juego ya no es el destino judicial de un presidente, sino la supervivencia misma del Estado de Derecho, de la democracia y de la libertad.