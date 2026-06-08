La última oleada de escándalos de corrupción está afectando a la intención de voto del PSOE, según empiezan a reflejar las encuestas y se ve con claridad en la elaborada por 40dB, que publican este lunes los medios del grupo Prisa.

Y lo que quizá resulte más llamativo, no solo el PSOE cae, sino que el PP empieza a subir con cierta fuerza: los populares han ganado un punto y una décima en el último mes y estarían en el 32,4%, cerca ya del resultado que obtuvieron en las elecciones de 2023 –un 33,1%–, un guarismo que no alcanzan desde septiembre del año pasado en la serie de sondeos de 40dB.

El PSOE, por el contrario, pierde 7 décimas para quedarse en 27,7%, igualando su tercer resultado más bajo desde las elecciones de 2023. Lo peor –o lo mejor– de la caída de los socialistas, no obstante, es que parece el inicio de un ciclo más largo, ya que el trabajo de campo de la encuesta se desarrolló entre el 28 de mayo y el 1 de junio; es decir, que recoge la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y el registro en Ferraz del día 27, pero no la catarata de revelaciones de las agendas de Leire Díez ni el previsible rosario de decisiones judiciales y nuevas revelaciones que pueden llegar en las próximas semanas, entre las que podría estar la imputación del PSOE, tal y como adelanta este lunes Libertad Digital.

Al contrario que el PP, a Vox la corrupción del PSOE no le está sentando igual de bien –quizá por la extraña reacción que están teniendo–; así, pierden cinco décimas y se quedarían en el 17,4%. Los de Abascal están ya casi un punto y medio por debajo de sus máximos en marzo de este año; sin embargo, siguen nada más y nada menos que cinco puntos por encima de su resultado en 2023.

Por su parte, la caída del PSOE da un poco de aire a Sumar, que sube cinco décimas en lo que es su mejor mes desde enero. Aun así, la coalición creada por Yolanda Díaz, que está a la espera de resolver su nuevo liderazgo, sigue en una situación crítica: con un 6,2% de intención de voto está en la mitad de lo que obtuvo en 2023 y sin visos de una mejora mucho mayor.

Eso sí, peor todavía están en Podemos, ya que el partido morado sigue bajando: pierde dos décimas y estaría en el 2,3%, su peor dato en toda la legislatura que, de confirmarse, lo llevaría a la irrelevancia absoluta y probablemente a la desaparición. La situación de los de Irene Montero e Ione Belarra es tan desesperada que el partido de Luis Alvise Pérez, SALF, está solo dos décimas por detrás, y eso que también se encuentra en una tendencia a la baja.

El resultado por bloques es interesante, aunque los movimientos no son demasiado fuertes: por hacer un resumen sencillo, la derecha –PP, Vox y SALF– sube cuatro décimas, mientras que la izquierda –PSOE, Sumar y Podemos– baja exactamente esas mismas cuatro décimas.

La encuesta ha contado con una amplia muestra de 2.000 entrevistas que, como decíamos, se realizaron del 28 de mayo al 1 de junio.