La nueva cacería de Marlaska y las purgas ocultas en la Guardia Civil: "Me decía que tuviera cuidado con quién hablaba"

La diputada del Partido Popular en el Congreso y secretaria nacional de Interior de la formación, Ana Vázquez, ha denunciado en La Noche de Cuesta que fue objeto de seguimiento e investigaciones vinculadas a la denominada trama de las cloacas, asegurando que las actuaciones tenían como finalidad beneficiar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y neutralizar su labor de control al Gobierno.

Durante la entrevista con Carlos Cuesta, Vázquez ha afirmado que las últimas informaciones conocidas confirman las sospechas que venía manteniendo desde hace meses sobre un presunto seguimiento a su actividad política y a sus contactos profesionales.

Señala directamente a Marlaska

La diputada popular sostiene que las actuaciones desarrolladas contra ella solo podían beneficiar a quienes ocupaban responsabilidades en el Ministerio del Interior. "Todo el mundo sabe que soy uno de los principales azotes de Marlaska. Si investigaban con quién hablaba o con quién me reunía, el beneficiado era Marlaska", ha afirmado durante la entrevista.

Vázquez ha recordado además un episodio ocurrido en noviembre de 2023, cuando el ministro le habría advertido públicamente sobre las personas con las que mantenía contacto. Según ha explicado, en aquel momento llegó incluso a preguntarle directamente si estaba siendo espiada. "Siempre me decía que tuviera cuidado con quién hablaba y con quién me relacionaba. Yo le respondía: ¿usted me está espiando, señor Marlaska?", ha sentenciado. La parlamentaria considera ahora que aquellas insinuaciones podrían estar relacionadas con las actividades que investiga la Justicia y que han salido a la luz en los últimos meses.

Las nuevas maniobras en la Guardia Civil

Durante la conversación, Ana Vázquez también ha mostrado su preocupación por los últimos movimientos internos en la Guardia Civil. Según ha denunciado, la Dirección General estaría promoviendo cambios de destino que tendrían como finalidad apartar a determinados mandos incómodos sin recurrir a ceses directos.

La diputada ha citado específicamente el caso del teniente general Viqueira y ha recordado otros precedentes que, a su juicio, responden a una misma estrategia impulsada desde el Ministerio del Interior. "Ya no se atreven a cesarlos porque existen sentencias judiciales que les han dado la razón. Ahora lo que hacen es apartarlos mediante ascensos o nuevos destinos", ha concluido.

Vázquez ha vinculado esta práctica con lo ocurrido anteriormente con otros mandos de la Guardia Civil y ha sostenido que el objetivo sigue siendo retirar de puestos sensibles a perfiles considerados incómodos para el Gobierno.

Uno de los momentos más duros de la entrevista ha llegado cuando la diputada ha asegurado que las actuaciones no se limitarían a desacreditar a investigadores o mandos policiales, sino que también habrían alcanzado a representantes de la oposición. A su juicio, el hecho de que una secretaria nacional de Interior de un partido político aparezca mencionada en documentos vinculados a la trama resulta especialmente grave.

"Estaban investigando a la secretaria nacional de Interior del Partido Popular. Ya no se trata solo de protegerse de investigaciones sobre corrupción, sino de actuar contra la oposición política", ha denunciado.

Ana Vázquez ha concluido defendiendo el trabajo que desarrolla desde el Congreso y ha reivindicado su papel de interlocución permanente con policías, guardias civiles, sindicatos y profesionales del ámbito de la seguridad. La diputada ha insistido en que su actividad pública siempre ha estado orientada a fiscalizar la gestión del Ministerio del Interior y ha asegurado que continuará ejerciendo esa labor pese a las presiones denunciadas. "Lo único que he hecho es cumplir con mi trabajo como portavoz de la oposición y secretaria nacional de Interior del Partido Popular", ha sentenciado.