María Jesús Montero, la secretaria general del PSOE andaluz, ha anunciado este lunes entre ataques al Partido Popular, que el pasado viernes presentó su renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados para recoger así su acta como diputada del Parlamento de Andalucía, desde donde ha advertido de que realizará una "oposición seria y exigente" a Juanma Moreno, candidato del Partido Popular a la reelección como presidente de la Junta. Todo ello, después del descalabro electoral que obtuvieron los socialistas en las elecciones del pasado 17 de mayo, donde Montero firmó los peores resultados de la historia del PSOE en Andalucía.

La dirigente socialista ha anunciado esta renuncia ante los medios en el Parlamento andaluz, donde ha criticado los rumores y las "permanentes dudas" acerca de si iba a renunciar finalmente a su escaño "a pesar" de la "insistencia" con la que ella venía avisando de que iba a cumplir con su palabra antes del 11 de junio, día en el que se constituirá el parlamento para la próxima legislatura.

En este sentido, Montero ha culpado de estas dudas al Partido Popular, que, a su juicio, "intenta permanentemente convertir la política en un lodazal" y que "siembra dudas infundadas sobre todo lo que tiene que ver con los adversarios políticos".

Sangrienta derrota de Montero

Estas dudas sobre si finalmente iba a entregar el acta de diputada crecieron aún más después de que Montero, la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, obtuviera el pasado 17 de mayo los peores resultados de la historia del Partido Socialista en unas elecciones andaluzas. El descalabro fue significativo después de conocer que Juanma Moreno le aventajó en 25 escaños.

A pesar de la sangrienta derrota del PSOE, Montero ha dicho que para ella es "un placer" y "un orgullo ostentar la representatividad del pueblo andaluz" en el Parlamento autonómico, y ha avanzado que su grupo va a realizar "una oposición seria, exigente, responsable", y "preservando aquello" que para los socialistas constituye "el principal patrimonio de Andalucía, como son sus servicios públicos", según ha defendido.

"Será por tanto la defensa de estos servicios públicos" y "la negativa a que se produzca una intensificación en su privatización lo que marque de forma muy clara la agenda política del grupo parlamentario", ha concluido María Jesús Montero.