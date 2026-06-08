Sánchez no logra que la visita del Papa tape su corrupción

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: la visita de León XIV, la corrupción del PSOE y su posible imputación, Tubos Reunidos y el fin del juicio del Hermanísimo .

Las calles de Madrid se llenan de fieles

Las imágenes del papa en Madrid ilustran las portadas de todas las cabeceras de tirada nacional. Más de un millón de personas le acompañaron ayer en la misa oficiada en la Plaza de Cibeles; la fotografía de La Razón que ocupa la portada y la contraportada es sobrecogedora. No aparece en ninguna de esas instantáneas el presidente del Gobierno porque decidió ausentarse y viajar en Falcon junto a Begoña Gómez al Primavera Sound que se celebraba en Barcelona y en el que estuvieron arropados por Salvador Illa. El mismo diario sostiene en el editorial que "habría sido deseable que Sánchez entendiese que su presencia ante el papa no era una cuestión de fe, sino de responsabilidad institucional". Hoy León XIV va a acudir al Congreso de los Diputados para ofrecer un discurso. Es la primera vez en la historia que un papa habla ante las Cortes y, a buen seguro, se extraerán mensajes políticos. Su posicionamiento, como veremos a final de la semana en Canarias, está alineado con el del Gobierno, algo que el Ejecutivo está utilizando para desviar el foco de lo que pretende ocultar: los casos de corrupción.

Lo explicaba Federico Jiménez Losantos este fin de semana en su artículo semanal en LD titulado "P.S. (P.S.O.E., Sánchez) espera que un Papa sinodalizado y un mundial apañado le den un respiro judicial". Hoy, en El Mundo denuncia que "el dicasterio vaticano de la comunicación repartió una nota a la prensa sobre la situación política en España digna de Óscar Puente" y que, en España, pasó inadvertida. El sábado por la mañana, horas antes de que el Santo Padre aterrizase en Barajas, "Cobo, socio de Bolaños en la profanación del Valle de los Caídos, había publicado en ABC una Tercera" en la que "la Revelación estaba minuciosamente borrada, y sólo muy al final había una referencia al «Dios de Jesucristo»", y en la que apostaba por "el sinodalismo, un asamblearismo entre protestante y masónico". Una vez comenzaron los actos oficiales, dice Federico, el papa trae "en el bolsillo un discurso antiespañol, islamófilo y analfabeto" en el que "no elogió la Reconquista ni la evangelización de América, sino la Escuela de Traductores de Toledo, fábula progre que oculta que Alfonso X, además de pagar traductores de la cultura clásica, griega y oriental, expulsó al islam de Andalucía Occidental y Murcia". Con todo, los fieles llenaron —y seguirán haciéndolo hoy— las calles de Madrid. Dice ABC que "puede que estemos ante los primeros signos de una renovación espiritual entre los jóvenes españoles: no un retorno a los sacramentos, sino un redescubrimiento de las propias convicciones en un tiempo que las disuelve". José F. Peláez va más allá. Él, que habla de la "papamanía" y opina que con este viaje a España "estamos ante un reinicio del Concilio, con una onda expansiva que exige un cambio de paso y de rumbo". Hoy ya no se habla en la prensa de las palabras de don Felipe en alusión a las víctimas de los abusos cometidos por sacerdotes, pero sí se hacen cábalas con el momento en el que encajará el papa su encuentro con esas víctimas. Podría ser esta tarde en la Nunciatura, antes de poner rumbo a la Catedral de la Almudena y al estadio Santiago Bernabéu. No ha hablado, hasta el momento, del aborto o de la eutanasia y ha provocado el malestar en Ignacio Peyró que en El País, de paso, aprovecha para atacar a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida de quien dice que "bloqueó los intentos de que la misa no fuera en Cibeles" porque "la autoridad municipal estaba más interesada en su visibilidad ante el mundo".

El PSOE, a un paso de ser imputado

El juez Santiago Pedraz se plantea imputar al PSOE de Pedro Sánchez por un delito de organización criminal por su participación activa en las actividades delictivas de la cloaca del PSOE, en el marco de la denominada trama Sepi, según la información que publica Miguel Ángel Pérez en LD.

Para que una persona jurídica —el PSOE en este caso— sea imputada por un delito de organización criminal se requiere que la propia organización criminal actúe en beneficio de la entidad o se valga de su estructura, y el magistrado ya ha señalado directamente a Santos Cerdán y a la gerente del partido Ana María Fuentes. La situación del partido es extremadamente compleja y podría darse incluso una doble o triple imputación: en el Tribunal Supremo por el delito de organización criminal en el marco de la trama Sepi que podría llevar acarreada una imputación añadida por cohecho y en la Audiencia Nacional por financiación ilegal.

Sánchez no logra que la visita del Papa tape su corrupción 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/InTElqo7iY — esRadio (@esRadio) June 8, 2026

Novedades sobre el rescate de Tubos Reunidos

Cuenta Carlos Segovia en El Mundo que los directivos de Tubos Reunidos que pagaron a la trama de Cerdán están ya imputados. Se trata del expresidente del grupo vasco, su actual CEO y su principal consejero, investigados por el rescate de 112,8 millones de euros.

Mientras, en Vozpópuli avanzan que la UCO está atando los indicios contra altos cargos del PNV y Hacienda por el rescate de la compañía tras saberse que la trama de Leire Díez y Santos Cerdán cobró 150.000 euros por el préstamo y 40.000 por el posterior aplazamiento de la deuda.

Zapatero regresa a los titulares

A una semana de que comparezca en la Audiencia Nacional José Luis Rodríguez Zapatero, El Confidencial ha accedido al primer análisis de joyas que fueron encontradas en la caja fuerte de su despacho y concluye que son auténticas: diamantes, rubíes y esmeraldas valoradas, al menos, en un millón de euros.

El futuro judicial del expresidente del Gobierno se complica porque, además, nunca declaró su existencia a la Agencia Tributaria y se desconoce cómo llegaron a España.

Finaliza el juicio del Hermanísimo

Esta semana va a quedar visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio por el supuesto enchufe del hermano del presidente del Gobierno. La causa fue instruida por la juez Biedma, que ha sido víctima de la mafia del PSOE. Diarios como La Razón o El Mundo denuncian las maniobras de las cloacas socialistas para acabar con su reputación y lograr el archivo buscando información comprometedora en su gimnasio, entre sus vecinos e incluso en el colegio de sus hijas.

Los seguimientos ya han sido denunciados y serán juzgados. El Debate desvela que el Ministerio del Interior ha ordenado blindar con escolta y contravigilancia al hermano de Sánchez mientras ignora los seguimientos a la juez.

Siguen los ataques del Gobierno a la Justicia

La falta de control sobre los jueces que instruyen los casos de la esposa y el hermano del presidente del Gobierno tiene al Ejecutivo de los nervios y, en respuesta, siguen atacando a los magistrados. El Mundo da voz a una serie de ministros que, de manera anónima, critican los tiempos de la Justicia: "Es imposible creer que todo es casualidad", dicen refiriéndose a la coincidencia en el tiempo de las causas contra Begoña Gómez, David Sánchez Pérez-Castejón o las cloacas-mafia del PSOE. Se quejan de que "todo se televisa, todo parece propio de un espectáculo.

Estamos en un momento en el que todo parece un show". Nunca se quejó el PSOE cuando laSexta retransmitía en directo, por ejemplo, la detención de Rodrigo Rato. El entorno del presidente —en Ferraz y en La Moncloa— insiste en la existencia de una operación pensada para "derribar al Gobierno" y acusa al PP de "saber de antemano algunas decisiones judiciales". Los ataques a los jueces no son nuevos, sino la continuación de la tarea fundamental encomendada a la "fontanera" que en su cuaderno tenía anotada como prioridad, según El País, "el control de togas" con especial mención al Tribunal Supremo, a los jueces Llarena, Marchena e incluso a Carlos Lesmes, expresidente del Alto Tribunal y del CGPJ.

La corrupción hunde al PSOE en toda España

El País publica este lunes una encuesta de 40dB que apuntala la victoria de Alberto Núñez Feijoó. Según el sondeo, "el PP amplía su ventaja sobre el PSOE tras los últimos casos de corrupción". La distancia entre los dos principales partidos roza ya los cinco puntos. El diario El Mundo, por su parte, difunde este lunes nuevos sondeos autonómicos que vienen a certificar que "la crisis de Sánchez amenaza la base territorial del PSOE".

Según los sondeos, los socialistas no tendrían opciones de gobernar en Cantabria ni en La Rioja ni en Canarias. Mientras, en Andalucía se espera que esta semana comiencen las conversaciones entre PP y Vox. Según La Razón, Moreno Bonilla y Santiago Abascal han aprovechado la visita del papa para poner en marcha "el deshielo". El presidente de la Junta y el líder de Vox charlaron durante más de media hora el sábado en el Palacio Real.