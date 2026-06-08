Un inspector de Policía avisa del plan del Gobierno contra la UDEF: "Me suena a proteger al delincuente"

El inspector de policía y portavoz de H50, Serafín Giraldo, ha advertido en La Noche de Cuesta de las consecuencias que, a su juicio, tendría la reforma del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), el sistema en el que los notarios registran información sobre operaciones societarias y mercantiles que puede resultar relevante para la lucha contra el blanqueo y la corrupción.

El Gobierno ha impulsado una modificación normativa que afectaría al funcionamiento de este organismo, una base de datos a la que actualmente acceden unidades especializadas como la UCO, la UDEF, jueces y fiscales anticorrupción para rastrear operaciones vinculadas a sociedades instrumentales, testaferros o presuntas tramas de blanqueo.

"Proteger al delincuente"

Preguntado por el alcance de la reforma, Giraldo ha sido tajante. "Me suena a una falta de opacidad, a una falta de transparencia y a proteger al delincuente", ha afirmado. En su opinión, la medida supondría una vía indirecta para dificultar el trabajo de los investigadores. "Si no puedo con la UCO o con la UDEF de una manera, voy a poder de otra", ha añadido.

En este sentido, el portavoz de H50 ha explicado que el cambio legislativo convertiría en privados documentos que actualmente tienen carácter público al estar registrados ante notario. "Lo que hace ese proyecto legislativo es convertir los documentos públicos, que ahora son públicos, que tienen que hacer ante el notario obligatoriamente, que conste en este registro, en privados", ha señalado.

Según ha indicado, tendría un efecto inmediato sobre las investigaciones policiales. "Esos documentos serán de difícil acceso por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil", ha afirmado, recordando además que este tipo de información "ha sido clave" en investigaciones relacionadas con el caso Zapatero, el caso Cerdán, el caso Ábalos y el caso Koldo.

Las dificultades de investigar la corrupción

Giraldo ha aprovechado el momento para reivindicar el trabajo de las unidades especializadas en la lucha contra la corrupción. A su juicio, desempeñar funciones en organismos como la UCO o la UDEF resulta "tremendamente difícil" y puede acarrear consecuencias profesionales para quienes participan en investigaciones sensibles.

"Puede tener un precio muy alto para los funcionarios que trabajan en esos lugares", ha afirmado. Entre esos riesgos ha citado posibles perjuicios en ascensos o cambios de destino, lo que obliga a los investigadores a contar con "unos valores muy fuertes" y una trayectoria profesional consolidada para actuar con independencia.

El inspector ha recordado además que muchas de estas pesquisas afectan a personas con una importante capacidad de influencia. "Estás investigando en algunos casos, y ahora tenemos ahí el ejemplo, a personas que han llegado a tener y que tienen todavía un gran poder", ha sostenido.

Reconocimiento a la UCO y la UDEF

Asimismo, Giraldo ha querido poner en valor el trabajo de los agentes que participan en este tipo de investigaciones. "Quisiera poner en alza el valor de estos policías. No solo estos, hablo de la Policía y de la Guardia Civil en general", ha asegurado el inspector.

El portavoz de H50 también ha lamentado las críticas que, en ocasiones, reciben los cuerpos de seguridad, mencionando las dificultades que afrontan quienes investigan casos complejos, como todos los que rodean al Gobierno. "Nadie está viendo las dificultades que tenemos, el valor que tenemos, y hablo sobre todo de mis compañeros de la UDEF y mis compañeros de la UCO, para sacar adelante estas investigaciones", ha afirmado.