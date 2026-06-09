El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha dicho este martes en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio que "Salvador Illa es el Zapatero de nuestra era" y que "no se puede entender a Sánchez sin Illa ni a Illa sin Sánchez, y a todos sin Zapatero".

El líder de los populares catalanes ha declarado que aunque "será la justicia la que determine qué grado de responsabilidad" tiene el presidente de la Generalidad y exministro de Sanidad "en estas cosas", "lo que es indiscutible en su responsabilidad política es: 1) que permitió que Ábalos, Koldo y Cerdán entraran hasta la cocina en la compra de mascarillas del ministerio que él dirigía; 2) que hay unos sesenta millones de euros de mascarillas defectuosas compradas a Chili –presumiblemente, Xiaojuan Li, representante legal de Hangzhou Ruining Trading, la empresa que trajo las mascarillas defectuosas–, y 3) que todo indica que el PSC que él preside tiene un papel protagonista en la gestión de las cloacas del Estado". "Es decir, que de yerno ideal, nada", ha añadido.

Fernández ha apuntado que "una de las cosas más importantes que se están empezando a ver es que", a Illa, "ya le están leyendo la matrícula": "Todo tiene un tiempo: Zapatero ha sido capaz de mantener su imagen inmaculada durante bastantes décadas. Creo que Illa va a ser más rápido". Según el líder de los populares catalanes, "no se puede entender a Sánchez sin Illa ni a Illa sin Sánchez, y a todos sin Zapatero".

Además, Fernández ha recordado que "el PSC no ha fallado a su cita con la corrupción desde Filesa": "Ha tenido innumerables casos de corrupción desde tiempos inmemoriales. De aquí va a salir petróleo seguro: conocemos la historia del PSC y qué personajes hay ahí. Yo no sé a qué se hubiera dedicado José Zaragoza si no hubiera sido secretario de Organización del PSC".